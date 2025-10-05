Gold könnte nächste Rallyestufe zünden. Goldpreis explosiv auf 5.000 US-Dollar?

Silber ist ohnehin bereits vor längerer Zeit endgültig aus dem Schatten von Gold getreten. Zum Wochenausklang hat Silber die Marke von 48 US-Dollar erreicht. Die 50 US-Dollar sind nur noch einen Katzensprung entfernt.

Der Goldpreis zerrt an den letzten Ketten und macht sich zum Sprung auf die 4.000 US-Dollar bereit. Mit Gold als Zugpferd kommen auch andere Metalle ins Laufen. Kupfer hat die psychologisch wichtige Marke von 5 US-Dollar / lb überwunden. Die Rallye könnte den Kupferpreis noch weit tragen. Nicht minder spannend ist die aktuelle Situation bei Platin. Der Platinpreis hat die zuletzt an dieser Stelle thematisierte symmetrische Dreiecksformation aufgelöst und zudem den Widerstandsbereich von 1.500 US-Dollar aufgebrochen. Platin ist auf dem Weg in Richtung 2.000 US-Dollar.

Gold könnte nächste Rallyestufe zünden

Was passiert, wenn der Goldpreis die 4.000 US-Dollar erreicht? Kommt es zur Korrektur oder setzt Gold die Rallye nahtlos fort? Ein Blick in die Vergangenheit hilft da nur bedingt. Während sich der Goldpreis an der Marke von 2.000 US-Dollar schier endlos lang abarbeitete und dabei immer wieder Korrekturwellen über sich ergehen lassen musste, sah es mit dem Erreichen der 3.000 US-Dollar ganz anders aus. Gold machte kurzen Prozess und lief ohne innezuhalten durch. Ein solches Szenario sollte vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage auch mit dem Erreichen der 4.000 US-Dollar nicht überraschen.

Physisch besicherte Gold-ETFs weiterhin gesucht

Neben den anhaltenden Zukäufen der Noten- und Zentralbanken zählen die Mittelzuflüsse in physisch besicherte Gold-ETF zu den tragenden Säulen der Goldpreisrallye. An dieser Stelle wird immer wieder die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, seines Zeichens der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF, als rudimentärer Indikator herangezogen, um die Befindlichkeiten im Gold Sektors zu erfassen. Zum Zeitpunkt der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle verzeichnete der SPDR Gold Shares bereits anhaltend hohe Mittelzuflüsse. Und auch in den letzten Handelstagen setzte sich der Trend eindrucksvoll fort. Im Spannungsfeld aus geopolitischen und handelspolitischen Konflikten spielt Gold seine Vorteile als sicherer Hafen aus. Dass sich derzeit zwei Zinssenkungen noch in 2025 durch die Fed abzeichnen, erhöht zudem die Attraktivität des Edelmetalls. Moderate Anleiherenditen und die Schwäche des US-Dollars runden die preistreibende Gemengelage ab.

Zusammengefasst - Goldpreis explosiv auf 5.000 US-Dollar?

Der Goldpreis nähert sich mit großen Schritten der Marke von 4.000 US-Dollar. Das Erreichen dieser psychologisch relevanten Marke scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Immer mehr private Investoren drängen zudem in den Goldsektor. Die anziehenden ETF-Bestände weisen unter anderem darauf hin. Der Effekt könnte sich sogar noch verstärken, sollten Dax, S&P 500, Nasdaq 100 & Co. doch noch ins Straucheln geraten. Obgleich die Aktienkurse der Goldproduzenten bereits exponierte Kursniveaus erreicht haben, versprechen Barrick, Newmont & Co. auch in den kommenden Wochen und Monaten weiteres Kurspotenzial. Mit Korrekturphasen muss aber jederzeit gerechnet werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

