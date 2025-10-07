Neue Umsatzkanäle durch Auto-Abos für Autohäuser und Leasinggesellschaften

Während klassische Autohäuser um Laufkundschaft und Margen ringen, wächst ein neuer Vertriebsweg mit Tempo: das Auto-Abo. „Der klassische Verkaufsraum ist schon lange kein Zugpferd mehr“, sagt Julian Wolter, Chief Sales Officer des Würzburger Unternehmens FAAREN . Dort denkt man Mobilität nicht als Konkurrenz zum Verkauf, sondern als Erweiterung: Wer Autos abonniert, bleibt in Bewegung – auch im Kopf. Wolter spricht über digitale Brücken zwischen Händlern und Fahrern, über eine Branche im Umbruch und darüber, warum das Auto-Abo am Ende sogar den Autokauf neu beleben kann.

Was ist der Kern des FAAREN-Geschäfts – und wieso ist Ihre Lösung gerade jetzt so gefragt?

FAAREN ermöglicht es Autohäusern, Herstellern und Autovermietern, aber auch Banken, Leasinggesellschaften oder Versicherungen, selbst zum Auto-Abo-Anbieter zu werden. Flankiert mit dem FAAREN Marktplatz, Deutschlands größter digitaler Plattform für Auto-Abos, erhalten Unternehmen Zugang zu einer digital affinen Zielgruppe und einer zusätzlichen Umsatzquelle.

FAAREN – und damit das Auto-Abo-Angebot auf dem FAAREN Marktplatz – wächst seit Gründung beständig. Wir erleben aber seit Mitte letzten Jahres einen verstärkten Zulauf, gerade auch von größeren Unternehmen aus dem automobilen Sektor, die das Auto-Abo als strategische Chance erkennen und nutzen. Der klassische Autohandel steht unter Druck wie noch nie, rein analoge Verkaufsmuster, also der klassische Verkaufsraum, sind schon lange keine Zugpferde mehr. Die Loyalität der Kunden schwindet, das Online-Angebot wächst. Die Art, wie wir fahren, verändert sich. Früher hat man ein Auto gekauft, Punkt. Irgendwann kam das Leasing dazu. Heute, wo Autos immer teurer werden, noch dazu mit großen Restwertrisiken, ist ein Autokauf keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern für viele Menschen ein finanzieller Kraftakt. Flexible Lösungen wie das Auto-Abo passen da gut in den Zeitgeist.

Der Auto-Abo-Markt wächst, verändert sich aber rasant. Wenn ein klassisches Autohaus heute ins Auto-Abo-Geschäft einsteigt – wo liegen die schnellsten und größten Hebel?

Das Angebot muss zur Nachfrage passen und preislich attraktiv sein, mit realistischen Lauzeiten und einer vernünftigen Auswahl an Kilometerpaketen. Der Abo-Faktor, das ist die Maßeinheit für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis im Auto-Abo, muss stimmen. Farbe und Ausstattung spielen dagegen oft eine untergeordnete Rolle. Die ersten Auto-Abos sind schnell und unkompliziert aufgesetzt. Ab einer größeren Stückzahl empfehlen wir, ein dediziertes Team aufzubauen, dass die verschiedenen Abläufe im Autohaus orchestriert.

Sie sprechen oft vom „Brückenbauen“ zwischen Partnern und neuen Kunden. Wie sieht dieser Brückenbau in der Praxis aus – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Integration ins FAAREN-System?

Das passiert auf verschiedenen Wegen. Zum einen erleichtern wir dem Partner, also dem Auto-Abo-Anbieter, den Einstieg in die digitale Welt. Wir helfen bei der Angebotserstellung, geben Empfehlungen für Staffelungen und Preise, und sorgen dafür, dass sein Angebot auch über den FAAREN Marktplatz hinweggesehen wird. Dadurch kann er sich auf sein Kerngeschäft – die Kundenbeziehung – konzentrieren. Gleichzeitig bringen wir seine Ware einem digital sehr versierten Publikum näher und schärfen das Verständnis auf beiden Seiten. Wir sind Ansprechpartner, Unterstützer und Vermittler für beide Seiten, Abo-Anbieter und Abonnenten.

Gab es ein Projekt, dass für beide Seiten mehr bewirkt hat als erwartet?

Es gibt diverse und mittlerweile zahlreiche Projekte und Kooperationen auf welche es sehr zutreffen würde. Beispielsweise arbeiten wir sehr erfolgreich mit der BDK, also der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH, zusammen. Gemeinsam bringen wir Autohäusern das Auto-Abo näher, wobei die BDK natürlich die passenden Finanzprodukte beisteuert. Über die letzten Jahre – und das exzellente Vertriebsnetz der BDK – ist daraus ein sehr erfolgreiches Projekt geworden und unsere Vertriebler zu einer eingeschworenen Truppe zusammengewachsen. Wir stecken mit unserer Auto-Abo-Software Architektur auch hinter den Buchungs- und Zahlungsabwicklungsprozessen Namenhafter Hersteller als reines White Label Produkt.

Ein für uns riesiges Projekt in Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen wird uns zu Beginn des Jahres 2026 sehr bewegen. Hierzu aber dann erst mehr.

Verkauf, Leasing oder Auto-Abo – wie verhindern Sie, dass sich diese Angebote gegenseitig Konkurrenz machen?

Für mich gehören alle diese Formen des „Besitzes“ zusammen, jede mit ihrer eigenen Daseinsberechtigung. Im besten Fall befruchten sie sich gegenseitig – wir haben es oft erlebt, dass Kunden, denen ein Auto im Abo gut gefallen hat, danach den Kauf angestrebt haben. Leasing und Auto-Abo bedienen eine sehr ähnliche Zielgruppe, allerdings mit anderen Parametern. In Konkurrenz stehen sich Verkauf, Leasing und Auto-Abo meiner Meinung nach nicht, im Gegenteil. Sie ergänzen das Verkaufsangebot insgesamt.

Welche Rolle spielt die Auswahl der richtigen Fahrzeuge, damit ein Auto-Abo-Angebot für Partner funktioniert?

Beim Auto-Abo gilt dasselbe wie beim Einkauf für den Verkaufsraum: Die Auswahl sollte zu den eigenen Kunden passen. Da spielen regionale Einflüsse genauso eine Rolle wie internationale Trends. Wer seine Kunden kennt, der weiß auch, was er im Auto-Abo anbieten kann.

Gibt es Branchen außerhalb des Automotive-Bereichs, mit denen Sie künftig stärker zusammenarbeiten wollen?

Wir konzentrieren uns erstmal voll auf den deutschsprachigen Automotive-Markt. Hier steckt noch sehr viel Potenzial und Wachstum und wir sind ein junges Unternehmen, dass seine Kräfte immer strategisch gebündelt einsetzen muss. Das tun wir auch weiterhin und das Auto-Abo bleibt unsere Leidenschaft. Außerhalb des Automobils betätigen wir uns somit nicht.