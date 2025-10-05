Bitcoin steigt auf Rekordhoch - erstmals über 125.000 Dollar
- Bitcoin über 125.000 US-Dollar gestiegen, Rekordhoch.
- Institutionelle Investoren treiben Nachfrage und Kurs.
- Politische Unsicherheiten fördern Bitcoin und Gold.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist erstmals über die Marke von 125.000 US-Dollar gestiegen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt kletterte am Sonntagmorgen auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 125.426 US-Dollar (106.137 Euro). Im weiteren Verlauf notierte der Kurs knapp unter 125.000 Dollar.
Große Investoren kaufen Bitcoin
Für das neue Allzeithoch gibt es nach Einschätzung von Experten gleich mehrere Gründe. Zum einen legen immer mehr institutionelle Investoren ihr Geld in Bitcoin an - auch wenn gleichzeitig einige frühe Anleger Kasse machen und sich von Bitcoin-Beständen trennen. Der Bitcoin-Kurs wird außerdem angetrieben durch die Erwartungen, dass die US-Zentralbank in den USA die Zinsen weiter senken wird. Das Kalkül dabei ist, dass Anleger bei niedrigen Zinsen für klassische Anlagen eher bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen und in den Bitcoin zu investieren.
Gold und digitales Gold
Alternative Geldanlagen wie der Bitcoin - aber auch klassische Wertspeicher wie Gold - profitieren obendrein von den politischen Unsicherheiten in den USA, die unter anderem durch die Haushaltssperre entstanden sind. Manche Analysten begründen die Rallye des Bitcoin auch mit einer historischen Chartanalyse: Seit über einem Jahrzehnt zählt der Oktober zu den stärksten Monaten im Bitcoin-Jahresverlauf. In dem Zeitraum seit 2013 ist der Kurs im Verlauf des Oktobers nur in zwei Jahren (2014 und 2018) gefallen, weshalb Bitcoin-Fans auch vom "Uptober" sprechen.
Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt nach dem jüngsten Kursanstieg einer Aufstellung des Anbieters CoinMarketCap zufolge bei rund 2,5 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Markt der Digitalwährungen. Dieser kommt derzeit auf einen Gesamtwert von knapp 4,3 Billionen Dollar./chd/DP/he
Gold – wie lange kann der Preisanstieg noch tragen?
Gold läuft trotz hoher Realzinsen auf neue Hochs. Viele fragen sich: Wie lange kann das noch weitergehen?
Die Preistreiber liegen auf der Hand:
- Schulden und Defizite bleiben in allen großen Volkswirtschaften massiv hoch.
- Geopolitische Spannungen (Ukraine, Nahost, Taiwan, Handelskonflikte) sorgen für einen anhaltenden Risikoaufschlag.
- Zentralbanken kaufen seit Jahren netto, 2025 sogar wieder stärker.
- ETF-Flows drehen nach langer Durststrecke wieder ins Positive.
- Minenproduktion wächst kaum noch, Angebot bleibt strukturell eng.
Ein Punkt, den viele übersehen: Die Zentralbanken bilanzieren ihr Gold extrem niedrig, teils noch bei 35 $/oz. In den Büchern wirkt das Gold fast wertlos – tatsächlich sind es stille Reserven in dreistelliger Milliardenhöhe. Solange das Fiat-System funktioniert, bleibt dieser Joker verborgen. In einer echten Krise könnte man durch Neubewertung die Bilanzen auf einen Schlag massiv stärken.
Und was heißt das für den Preis?
Nimmt man heute einen Spot von rund 3.764 USD/oz, ergeben sich folgende Größenordnungen:
- In einem Basisszenario (moderate Realzinsen, neutraler Dollar, anhaltende Zentralbankkäufe, mittlere Geopolitik) könnte Gold in den nächsten drei Jahren auf etwa 4.800 USD steigen – rund +27 %.
- Im Bullenszenario (fallende Realzinsen, schwächerer Dollar, starke Käufe von Zentralbanken und ETFs, hohe geopolitische Spannung) wären auch Kurse von 8.100 USD denkbar – also mehr als eine Verdoppelung.
- Ein Bären-Szenario (starke Realzinsen, starker USD, ETF-Abflüsse, geopolitische Entspannung) könnte dagegen Rücksetzer Richtung 1.800–2.000 USD bringen.
Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung):
- Base-Szenario ~45 %: Das wahrscheinlichste Bild – moderate Aufwärtsbewegung, unterstützt von Schulden und CB-Käufen.
- Bull-Szenario ~40 %: Fast ebenso realistisch, weil geopolitische Risiken und Defizite aktuell eher zunehmen.
- Bären-Szenario ~15 %: Möglich, aber nur, wenn mehrere Faktoren gleichzeitig kippen (stark steigende Realzinsen, kräftiger Dollar, Ruhe an den Krisenfronten).
👉 Fazit: Der strukturelle Trend zeigt weiter nach oben. Korrekturen sind sicher, aber ein echter Bärenmarkt mit Rückkehr unter 2.000 USD wirkt heute sehr unwahrscheinlich.
Keiner mehr da, der dich angeht? Ich würds dann doch eher ein wenig realistischer darstellen... es ist schlicht und einfach keiner mehr da, der dich auch nur annähernd für voll nimmt! Nachdem du hier wochen- bzw. monatelang kompletten Stuss über die "katastrophale Performance von Minenaktien" verbreitet hast (ganz einfach weil du wie ein Kleinkind keinerlei Geduld hattest) und dabei bei jedem "Gold-Taucher" vor Schadenfreude fast zerplatzt bist, würde man von dir eigentlich schon längstens eine entsprechende Richtigstellung (in der Art von: "sorry Leute, ich lag komplett falsch") erwarten... nur fehlen dir dazu scheinbar die Eier! Deine Kommentare werden doch nur noch müde belächelt, da dein Gedöns meilenweit von der Realität (und die Realität ist, dass die meisten Minenaktien ausgezeichnet performen!) weggedriftet ist. Einfach nur noch lächerlich und bemitleidenswert...
Zusammenfassung des youtube Gesprächs: "Rick Rule’s Silver Stocks (+ a Surprising Opinion)":
Kernaussagen von Rick Rule (Resource Talks)
1) Silber – Status & Taktik
- Von „gehasst“ zu „nicht mehr gehasst“: Der leichte Teil der Spekulation (Hass → Akzeptanz) ist gelaufen; aus seiner Sicht steht der Bullenmarkt aber noch am Anfang.
- Führungswechsel: In den letzten Wochen wechselt die Marktführerschaft von Gold zu Silber.
- Vorgehen: In spekulativen Silber-Explorern/Entwicklern (teils +400 %) hat er ⅓–½ verkauft, um Risiko rauszunehmen („Kosten + Steuer zurückholen, Rest läuft kostenlos“).
- Behalten/aufgestockt: Qualitäts- und Hybrid-Namen wie Pan American und Wheaton Precious Metals sowie ausgewählte lateinamerikanische Produzenten (z. B. Buenaventura). Die „silver animals“ (viel Story, wenig Cashflow) hat er aggressiv reduziert.
- Signal aus Kapitalerhöhungen: Viele kleine Silber-Finanzierungen – wenn Firmen zu hohen Kursen 10–25 % verwässern, signalisieren sie implizit, dass Cash > Aktie ist.
2) Selektionsprinzip
- Kein starres Gewinnmitnahmeregelwerk; er bewertet „ungeklärte Fragen“ (Wahrscheinlichkeit eines „Ja“, Dauer, Wert) und verkauft, wenn die Marktkapitisierung den Ja-Fall vorweggenommen hat.
- Jurisdiktionen: „Alle sind schlecht“ – reale Risiken analysieren, nicht Schlagzeilen. Wer Silber will, kommt um Mexiko/Peru kaum herum (politische/soziale Risiken inklusive).
3) Bevorzugte Namen (Auszug)
- Streamer/Royalties: Wheaton (kauft weiter) und Franco – er erwartet mehr Milliardendeals in den nächsten 10 Jahren (u. a. wegen riesigem Kupfer-Capex, staatliche Beteiligungswünsche → Streams).
- Produzenten: Pan American (Bilanz bereinigt, Schulden runter, Assets verbessert).
- Groß-Silber (mit Länderrisiko): Fresnillo, Buenaventura.
- Developer/High-Beta: Abra, Vizsla – selektiv, abhängig von jüngsten Kontroversen/Arbeit der Teams.
(Hinweis zur Skala: In seiner internen 1–10-Einschätzung ist niedriger = besser. Er vergibt selten <4; aktuell sieht er Wheaton/Pan American etwa im „4er“-Bereich; mehrere andere liegen schwächer.)
4) Sektorblick außerhalb Silber
- Gold: Langfristig sehr bullisch (Dollar-Kaufkraft −75 % in 10 Jahren → Goldpreis könnte sich nominal ~verdreifachen). Kurzfristig nutzt er Stärke (Sep/Okt) zum Teilverkauf in Explorern/Developern, behält Kernpositionen (Barrick, Streamer).
- Öl & Gas: Markt „hasst“ den Sektor → aufwertend. Exxon hält er für ~½ des Werts bewertet; sieht 2–3× in 2–3 Jahren auf NPV-Basis.
- Nickel (Sulfide): Unbeliebt = interessant. Favorit: Centaurus (Brasilien) – potenziell Tier-1, niedriges Kostenquartil. These: Umwelt-/Energiekosten treiben indonesisches Laterit-Nickel nach oben → Bodenschutz für Preis.
- Seltene Erden: China erhöht Umweltstandards/Kosten → bessere Wettbewerbsposition ex-China; derzeit ungeliebt, daher attraktiv.
- Platin/Palladium: Trotz Russland/SA-Konzentration konstruktiv (Preis-Inelastizität in Autos; mögliche Angebotsstörungen). Explorativ z. B. Bravo (BR).
5) Zyklus & Makro
- Precious-Bullenmarkt: jetzt. Industriemetalle: echte, breite Angebotsengpässe wohl erst in 2–3 Jahren sichtbar; Wirtschaft kurzfristig schwächer als wahrgenommen.
- Inflation real deutlich höher als CPI – Capex für neue Minen steigt strukturell → bestehende, lange Lebensdauern werden wertvoller.
6) Handwerkszeug / Regeln
- „Mach, was der Markt leicht macht“: Viele Käufer → er verkauft; viele Verkäufer → er kauft.
- Lieber probabilistisch 4–5-Bagger mit soliden Assets als 10–15-Bagger-Lotterie bei „Penny Dreadfuls“.
- Teilverkäufe, um „Point of No Concern“ zu erreichen (Einsatz + Steuer zurück) und Geduld für den Rest zu gewinnen.
7) Sonstiges
- Battle Bank startet: Multidevisen-Sparen, Zinsen auf Giro, besicherte Kredite gegen physisches Gold/Silber/Platin.
- Rule Classroom: Gold-Bootcamp (physisch, Majors/Streamer, demnächst Juniors) mit Geld-zurück-Garantie.
- Kostenlose 1–10-Ratings für Natural-Resources-Aktien via ruleinvestmentmedia.com (nur Rohstoffe, kein Krypto/Cannabis/Tech).
Bottom Line:
Rule bleibt langfristig klar bullisch auf Edelmetalle (bes. Gold → später Silberhebel), nutzt aber die aktuelle Stärke diszipliniert für Risikoabbau in High-Beta-Silberwerten. Qualitäts-Cashflows (Streamer, solide Produzenten) ausbauen; unbeliebte, fundamental sinnvolle Nischen (Nickel-Sulfide, Rare Earths) antizyklisch aufsammeln.