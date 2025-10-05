Baden-Württembergs Verkehrsminister fordert mehr Zuverlässigkeit bei der Bahn

STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nimmt die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla in die Pflicht, um für mehr Zuverlässigkeit im Zugverkehr zu sorgen. Hermann sagte in Stuttgart: "Wer in ein Unternehmen startet, das so viel Chaos mit seinen Baustellen auslöst, muss hier ausreichend Personal und Geld einsetzen." Immer wieder habe die Bahn Verbesserungen zugesagt.

Allein im September kam es nach Ministeriumsangaben beispielsweise im Stellwerk Heidelberg zu drei größeren Ausfällen, die jeweils mehrere Stunden lang den Bahnverkehr im Rhein-Neckar-Raum lahmlegten. Zwischen Stuttgart und Ulm sorgte eine Baustelle täglich für größere Verspätungen. In Baden-Württemberg waren zuletzt gleichzeitig über 70 größere Baustellen aktiv. Bauarbeiten seien notwendig, würden aber oft zu kurzfristig angesetzt und schlecht koordiniert, so das Ministerium weiter.