NRW-Arbeits- und Sozialminister will Kinder aus Bürgergeld-System herauslösen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, bedürftige Kinder statt im Bürgergeld über ein anderes System abzusichern. "Wenn man diesen Grundsatz anpackt, lässt sich das Problem des zu geringen Lohnabstands zwischen großen Bedarfsgemeinschaften und Geringverdienern lösen", sagte Laumann dem Nachrichtenmagazin "Focus". "Mir geht es vor allem auch darum, dass man nicht in die Grundsicherung fällt, nur weil man Kinder hat."

Er ärgere sich darüber, dass die frühere Ampel-Regierung mit ihrer schlecht gemachten Kindergrundsicherung ein Thema "politisch verbrannt" habe, das aber wichtig sei, sagte Laumann, der auch stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender ist. Kinder sollten eben nicht Teil der klassischen Grundsicherung sein, sondern in einem anderen System aufgefangen werden.