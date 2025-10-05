    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZink RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zink
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lithium-Suche in mehreren thüringischen Landkreisen

    Für Sie zusammengefasst
    • Lithiumvorkommen im Thüringer Becken im Fokus.
    • Unternehmen hat Suche in Eigenregie gestartet.
    • Anträge für Probebohrungen laufen noch.

    ERFURT (dpa-AFX) - Auf der Suche nach Lithiumvorkommen im Freistaat stehen nach Angaben des Umweltministeriums mehrere Landkreise im Thüringer Becken im Fokus. Ein Unternehmen habe in Eigenregie bereits mit der Suche begonnen, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Abgeordneten Nadine Hoffmann.

    Hinweise auf Lithiumgehalt in Tiefenwässern

    Demnach richte sich die Suche vor alle auf das Thüringer Becken, betroffen seien die Landkreise Eichsfeld, Nordhausen, Kyffhäuserkreis, Sömmerda, Weimarer Land, Ilm-Kreis, Gotha, Wartburgkreis, Unstrut-Hainich-Kreis sowie die kreisfreien Städte Weimar und Erfurt. Der MDR hatte bereits im August darüber berichtet, dass ein Unternehmen in Thüringen nach Lithium suche.

    Wie aus der Antwort der Landesregierung hervorgeht, war das Unternehmen anhand von Literaturrecherchen auf Hinweise auf höhere Lithiumgehalte in Tiefenwässern des Thüringer Beckens gestoßen. Das Unternehmen wolle diese nun durch weitere Untersuchungen bestätigen. Dafür sei am 12. Juni eine entsprechende Erlaubnis beantragt worden - die Bearbeitung des Antrags laufe noch. Den Angaben zufolge will das Unternehmen im gleichen Zuge auch nach Mangan und Zink suchen. Für Probebohrungen wären weitere Anträge nötig.

    Lithium ist zum Beispiel für den Bau von Batterien für Elektroautos nötig./htz/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lithium-Suche in mehreren thüringischen Landkreisen Auf der Suche nach Lithiumvorkommen im Freistaat stehen nach Angaben des Umweltministeriums mehrere Landkreise im Thüringer Becken im Fokus. Ein Unternehmen habe in Eigenregie bereits mit der Suche begonnen, heißt es in einer Antwort des …