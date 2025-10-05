    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul reist nach Katar und Kuwait auch nach Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Außenminister Wadephul verlängert Nahost-Reise.
    • Gespräche über Gaza-Friedensplan in Ägypten geplant.
    • Katar als zentraler Vermittler im Konflikt aktiv.

    DOHA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul verlängert angesichts der aktuellen Verhandlungen über die Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump kurzfristig seine Nahost-Reise. Nach einem Besuch im Golf-Emirat Katar will der CDU-Politiker zunächst wie geplant noch heute Abend nach Kuwait weiterfliegen und dort an einem bis Montag geplanten Treffen von EU-Außenministern mit dem Golf-Kooperationsrat teilnehmen.

    Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, Wadephul werde seine Reise im Anschluss am Montag in Israel fortsetzen, um dort mit seinem Kollegen Gideon Saar Gespräche über den US-Friedensplan zu führen. Nach seiner Ankunft in Doha, der Hauptstadt von Katar, will Wadephul heute Nachmittag mit seinem dortigen Kollegen Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sprechen.

    An diesem Montag sind in Ägypten Gespräche, die vermutlich über Vermittler geführt werden, über Trumps Friedensplan geplant. Empfangen würden Vertreter Israels und der Hamas zu Gesprächen über den Austausch der israelischen Geiseln im Gazastreifen gegen palästinensische Gefangene, teilte das ägyptische Außenministerium mit.

    Katar gilt als zentraler Vermittler im Ringen um ein Ende des Gaza-Kriegs. Die Golfstaaten verfügen über die arabische Halbinsel und den Persischen Golf hinaus über viel Einfluss./bk/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul reist nach Katar und Kuwait auch nach Israel Außenminister Johann Wadephul verlängert angesichts der aktuellen Verhandlungen über die Umsetzung des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump kurzfristig seine Nahost-Reise. Nach einem Besuch im Golf-Emirat Katar will der CDU-Politiker …