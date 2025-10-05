Top-Artikel der Kalenderwoche 40/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Nach einer beispiellosen Rallye seit Jahresbeginn, in der die Kurse um mehrere hundert Prozent anzogen, ist bei der Aktie von DroneShield nun eine kräftige Korrektur im Gang.

Die Rallye geht weiter: Die DroneShield-Aktie profitiert von Europas Drohnenoffensive und gewinnt 18 Prozent an nur einem Tag.

Ein starker Oktober-Auftakt und das historisch beste Quartal geben den Bitcoin-Bullen Rückenwind. Es werden Kursziele weit jenseits der 130.000-Dollar-Marke erwartet.

Electronic Arts steht vor einer möglichen Übernahme im Wert von 50 Milliarden Dollar. Die Aktie reagiert mit kräftigem Kurssprung und sorgt für Aufsehen.

Die deutsche Inflation stieg im September überraschend auf 2,4 Prozent. Was bedeutet das für die Eurozone und die zukünftige Zinspolitik der Europäischen Zentralbank?

Die Thyssenkrupp-Marine-Tochter TKMS stellt Anlegern ab 2027 Dividenden in Aussicht. Mit zweistelligem Wachstum und klaren Renditezielen wirbt der Konzern vor seinem Börsendebüt um Investoren.

Während die USA H-1B-Visa verteuern und limitieren, lockt China mit dem neuen K-Visum internationale Tech-Talente ohne Jobangebot ins Land.

Alphabet könnte laut MoffettNathanso dank seiner KI-Führungsrolle und starken Wachstumsaussichten schon bald zur wertvollsten Firma der Welt aufsteigen.

Der Silberpreis zieht Richtung 50 US-Dollar und einige Experten gehen davon aus, dass die Reise noch höher gehen könnte. Von dieser Entwicklung profitiert Pan American Silver. Und auch hier gilt: Es geht noch mehr!