Top-Artikel der Kalenderwoche 40/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Rüstungs-Aktie: Kommt jetzt der Mega-Crash?
Nach einer beispiellosen Rallye seit Jahresbeginn, in der die Kurse um mehrere hundert Prozent anzogen, ist bei der Aktie von DroneShield nun eine kräftige Korrektur im Gang.
Europa baut eine Drohnenmauer – DroneShield-Aktie explodiert zweistellig
Die Rallye geht weiter: Die DroneShield-Aktie profitiert von Europas Drohnenoffensive und gewinnt 18 Prozent an nur einem Tag.
Bitcoin-Prognose mit Wucht: Dieser Kurs könnte Anlegern den Atem rauben
Ein starker Oktober-Auftakt und das historisch beste Quartal geben den Bitcoin-Bullen Rückenwind. Es werden Kursziele weit jenseits der 130.000-Dollar-Marke erwartet.
Größter Buyout aller Zeiten? Diese Aktie schießt zweistellig nach oben!
Electronic Arts steht vor einer möglichen Übernahme im Wert von 50 Milliarden Dollar. Die Aktie reagiert mit kräftigem Kurssprung und sorgt für Aufsehen.
Deutschland erlebt überraschenden Inflationsanstieg: Was kommt als Nächstes?
Die deutsche Inflation stieg im September überraschend auf 2,4 Prozent. Was bedeutet das für die Eurozone und die zukünftige Zinspolitik der Europäischen Zentralbank?
Thyssens Rüstungs-Player TKMS kündigt fette Dividenden ab 2027 an
Die Thyssenkrupp-Marine-Tochter TKMS stellt Anlegern ab 2027 Dividenden in Aussicht. Mit zweistelligem Wachstum und klaren Renditezielen wirbt der Konzern vor seinem Börsendebüt um Investoren.
China kontert Trump! Neues K-Visum lockt ausländische Tech-Talente an
Während die USA H-1B-Visa verteuern und limitieren, lockt China mit dem neuen K-Visum internationale Tech-Talente ohne Jobangebot ins Land.
Alphabet könnte zur wertvollsten Firma der Welt aufsteigen
Alphabet könnte laut MoffettNathanso dank seiner KI-Führungsrolle und starken Wachstumsaussichten schon bald zur wertvollsten Firma der Welt aufsteigen.
Pan American Silver: Die ideale Aktie, um Silber im Depot zu spielen!
Der Silberpreis zieht Richtung 50 US-Dollar und einige Experten gehen davon aus, dass die Reise noch höher gehen könnte. Von dieser Entwicklung profitiert Pan American Silver. Und auch hier gilt: Es geht noch mehr!