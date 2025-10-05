Auf Israel abgefeuerte Huthi-Rakete von Luftabwehr gestoppt

TEL AVIV (dpa-AFX) - Vor Gesprächen über den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump ist eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete von Israels Luftabwehr abgefangen worden. Die israelische Armee teilte mit, zuvor habe es in verschiedenen Regionen Israels Luftalarm gegeben. Darunter war nach Angaben des Zivilschutzes auch die Umgebung des internationalen Flughafens Ben Gurion bei Tel Aviv. Es gab keine Berichte über Verletzte oder Sachschäden.

Die Huthi reklamierten den Angriff für sich. Eine Rakete mit Streumunition sei in Richtung sensibler Ziele in der Umgebung Jerusalems abgefeuert worden. Die Miliz kündigte an, ihre Angriffe auf Israel so lange fortzusetzen, bis die "Aggression" in Gaza gestoppt und die Belagerung vollständig aufgehoben werde.