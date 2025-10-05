    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Wegen Schlotterbeck

    Kovac-Botschaft an Nagelsmann

    Wegen Schlotterbeck - Kovac-Botschaft an Nagelsmann
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - BVB-Trainer Niko Kovac schickt seinen Abwehrchef Nico Schlotterbeck mit einer klaren Botschaft an Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Nationalmannschaft. Kovac erwartet vom Bundestrainer, dass der gerade erst nach einem Meniskusriss genesene Schlotterbeck im DFB-Team nicht direkt wieder voll belastet wird.

    "Ich denke, es ist total normal, dass man einen Spieler, der ein paar Monate verletzt war, jetzt nicht zweimal 90 Minuten spielen lassen muss, zumal das erste Spiel ja auch gegen Luxemburg ist. Das, denke ich mir, können alle anderen auch soweit hinbekommen", sagte Kovac nach dem 1:1 von Borussia Dortmund am Samstag gegen RB Leipzig.

    Schlotterbeck freut sich auf Nationalmannschafts-Comeback

    BVB-Kapitän Schlotterbeck hatte nach seinem monatelangen Ausfall vor zwei Wochen beim 1:0 gegen Wolfsburg sein erstes Saisonspiel gemacht. In der Bundesliga spielte er seitdem dreimal über die volle Spieldistanz, wurde in der Champions League beim 4:1 gegen Bilbao aber 70 Minuten lang geschont.

    Schlotterbeck selbst reist hoch motiviert wieder zur Nationalmannschaft, wo er zuletzt auch arg vermisst worden war. "Wenn ich dabei bin, freue ich mich riesig darauf. Das ist eine Anerkennung. Ich habe sechs Monate kein Fußball gespielt. Ich habe drei Spiele gemacht und nominiert zu werden, ist eine Art Wertschätzung von Julian. Ich werde die Spiele angehen wie immer", sagte Schlotterbeck bei Sky./lap/DP/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 3,57 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 394,11 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +40,06 %/+40,06 % bedeutet.




