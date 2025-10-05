Untertauchen Ausreisepflichtiger vorprogrammiert

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespolizei-Präsident Dieter Romann kritisiert die vielen Absagen von geplanten Rückführungen abgelehnter Asylbewerber in Deutschland. "Allein im vergangenen Jahr hatten wir etwa 53.800 Rückführungen, die von den Ländern bei uns angemeldet wurden. Rund 33.600 dieser Maßnahmen wurden wieder abgesagt, bevor die Person überhaupt an uns übergeben wurde", sagte Romann der "Welt am Sonntag".

Romann nennt demnach als Gründe, dass Ausreisepflichtige am Abflugtag untertauchten oder kurzfristig Atteste vorlegten, die eine Rückführung verhindern. "Das ist leider die Realität: Hinter jeder Zahl steckt ein Riesenaufwand. Und solange im Vorfeld so viele Maßnahmen storniert werden müssen, wird die Lücke zwischen den ausreisepflichtigen Personen und den tatsächlich Vollzogenen groß bleiben."