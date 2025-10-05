Wadephul beginnt in Katar Gespräche über Gaza-Friedensplan

DOHA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat vor dem Hintergrund der Debatte über den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump Gespräche in der Golfregion begonnen. In Doha, der Hauptstadt des Emirats Kuwait, traf er seinen Amtskollegen Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Bei den Gesprächen mit al-Thani, der auch Ministerpräsident von Katar ist, dürften die Vermittlungsbemühungen zwischen Israelis und Palästinensern im Mittelpunkt stehen.

An diesem Montag sind in Ägypten Gespräche über Trumps Friedensplan geplant, die vermutlich über Vermittler geführt werden. Empfangen würden Vertreter Israels und der Hamas zu Gesprächen über den Austausch der israelischen Geiseln im Gazastreifen gegen palästinensische Gefangene, hatte das ägyptische Außenministerium mitgeteilt.

Weiterflug nach Kuwait noch am Abend



Katar gilt als zentraler Vermittler im Ringen um ein Ende des Gaza-Kriegs. Noch heute Abend will Wadephul ins Emirat Kuwait weiterfliegen und dort an einem Außenministertreffen von EU und Golf-Kooperationsrat teilnehmen. Die Golfstaaten verfügen über die arabische Halbinsel und den Persischen Golf hinaus über viel Einfluss. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es zudem kurzfristig während der Anreise des Ministers nach Katar, Wadephul werde am Montag von Kuwait aus nach Israel weiterreisen. Dort sind demnach Gespräche mit Außenminister Gideon Saar geplant./bk/DP/he



