Forschungsprojekt KoKIRo / "Wir nähern uns der praktikablen Automatisierung von Montageprozessen mithilfe von KI endlich an." (FOTO)

München (ots) - Montageaufgaben wie Schrauben oder Fügen galten lange als zu

komplex für die Robotik. Das Forschungsprojekt KoKIRo ändert das: mit

KI-gestützter Automatisierung arbeitet robominds München gemeinsam mit

Industrie- und Forschungspartnern an Montagelösungen, die neue Maßstäbe setzen.

Grundlage sind fast zehn Jahre Erfahrung in anspruchsvollen Industrieprozessen,

Künstliche Intelligenz, und ein neuartiger Kraft-Momenten-Sensor.



Kraftsensitivität, Geschicklichkeit und Entscheidungsvermögen: Für uns Menschen

selbstverständlich - für Roboter bislang nur schwer nachzubilden. Gerade in der

Montage sind diese Fähigkeiten jedoch unverzichtbar. Typische Beispiele sind das

Einsetzen von Modulen in Schaltschränke, das präzise Fügen von

Hydraulikzylindern und das konventionelle Schrauben. All das sind Aufgaben, die

hohe Anforderungen an Feinmotorik und Sensorik stellen und im Projekt KoKIRo

automatisiert werden sollen.





"Ohne künstliche Intelligenz sind derartige Automatisierungsprozesse nicht zu

bewältigen.", sagt Tobias Rietzler, CEO von robominds. "In der Montage ist

Flexibilität und zeitgleich häufig extreme Präzision gefragt. Das konventionell

zu programmieren ist sehr unflexibel und meist im Ergebnis auch einfach zu

langsam."



Hochmoderne Sensorik als Grundlage der KI-Montage



Das robobrain®, die KI-Plattform von robominds, ein neu entwickelter

Kraft-Momenten-Sensor und ein Sechsachser von Stäubli bilden die leistungsstarke

Basis des Projekts. Das robobrain® hat bereits in zahlreichen Anwendungen in

Logistik, Montage und Lab Automation gezeigt, wie künstliche Intelligenz

Robotiklösungen auf ein neues Niveau heben kann.



Die neu entwickelte Sensorik stellt außerdem einen Durchbruch in der

Montage-Automatisierung dar: Sie ermöglicht es, taktile Prozesse wie Schrauben

oder Fügen deutlich zuverlässiger und stabiler zu automatisieren. Bisherige

Einschränkungen - etwa durch Messrauschen, begrenzte Stabilität oder

eingeschränkte Messbereiche - werden dank stark verbesserter Präzision

überwunden.



Taktile Intelligenz als Schlüssel zur Robotik der Zukunft



Robominds arbeitet seit Jahren an zukunftsorientierten Technologien für die

industrielle Automatisierung und Robotik. Die im Projekt eingesetzten Sensor-

und KI-Entwicklungen zeigen nicht nur ihr Potenzial für die Industrierobotik,

sondern gelten beispielsweise auch als Fundament für humanoide Robotik. Unsere

Hände und Finger verdanken ihre Geschicklichkeit fein abgestimmten taktilen

Automatismen. Diese Prinzipien auf Roboter zu übertragen, eröffnet also völlig

neue Möglichkeiten für präzise und intuitive Prozesse - nicht nur in der

Montage, sondern in der gesamten Industrie der Zukunft.



