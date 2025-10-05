Forschungsprojekt KoKIRo / "Wir nähern uns der praktikablen Automatisierung von Montageprozessen mithilfe von KI endlich an." (FOTO)
München (ots) - Montageaufgaben wie Schrauben oder Fügen galten lange als zu
komplex für die Robotik. Das Forschungsprojekt KoKIRo ändert das: mit
KI-gestützter Automatisierung arbeitet robominds München gemeinsam mit
Industrie- und Forschungspartnern an Montagelösungen, die neue Maßstäbe setzen.
Grundlage sind fast zehn Jahre Erfahrung in anspruchsvollen Industrieprozessen,
Künstliche Intelligenz, und ein neuartiger Kraft-Momenten-Sensor.
Kraftsensitivität, Geschicklichkeit und Entscheidungsvermögen: Für uns Menschen
selbstverständlich - für Roboter bislang nur schwer nachzubilden. Gerade in der
Montage sind diese Fähigkeiten jedoch unverzichtbar. Typische Beispiele sind das
Einsetzen von Modulen in Schaltschränke, das präzise Fügen von
Hydraulikzylindern und das konventionelle Schrauben. All das sind Aufgaben, die
hohe Anforderungen an Feinmotorik und Sensorik stellen und im Projekt KoKIRo
automatisiert werden sollen.
Hochmoderne Sensorik als Grundlage der KI-Montage
Das robobrain®, die KI-Plattform von robominds, ein neu entwickelter
Kraft-Momenten-Sensor und ein Sechsachser von Stäubli bilden die leistungsstarke
Basis des Projekts. Das robobrain® hat bereits in zahlreichen Anwendungen in
Logistik, Montage und Lab Automation gezeigt, wie künstliche Intelligenz
Robotiklösungen auf ein neues Niveau heben kann.
Die neu entwickelte Sensorik stellt außerdem einen Durchbruch in der
Montage-Automatisierung dar: Sie ermöglicht es, taktile Prozesse wie Schrauben
oder Fügen deutlich zuverlässiger und stabiler zu automatisieren. Bisherige
Einschränkungen - etwa durch Messrauschen, begrenzte Stabilität oder
eingeschränkte Messbereiche - werden dank stark verbesserter Präzision
überwunden.
Taktile Intelligenz als Schlüssel zur Robotik der Zukunft
Robominds arbeitet seit Jahren an zukunftsorientierten Technologien für die
industrielle Automatisierung und Robotik. Die im Projekt eingesetzten Sensor-
und KI-Entwicklungen zeigen nicht nur ihr Potenzial für die Industrierobotik,
sondern gelten beispielsweise auch als Fundament für humanoide Robotik. Unsere
Hände und Finger verdanken ihre Geschicklichkeit fein abgestimmten taktilen
Automatismen. Diese Prinzipien auf Roboter zu übertragen, eröffnet also völlig
neue Möglichkeiten für präzise und intuitive Prozesse - nicht nur in der
Montage, sondern in der gesamten Industrie der Zukunft.
Pressekontakt:
Suzan Imhoff
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 89 200 657 99-0
E-Mail: si@robominds.de
Bei Rückfragen sowie für weitere Zitate und Interviews stehen wir jederzeit
gerne zur Verfügung.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175932/6131353
OTS: robominds GmbH
