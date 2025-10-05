Forschungsprojekt KoKIRo / "Wir nähern uns der praktikablen Automatisierung von Montageprozessen mithilfe von KI endlich an." (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots) - Montageaufgaben wie Schrauben oder Fügen galten lange als zu
    komplex für die Robotik. Das Forschungsprojekt KoKIRo ändert das: mit
    KI-gestützter Automatisierung arbeitet robominds München gemeinsam mit
    Industrie- und Forschungspartnern an Montagelösungen, die neue Maßstäbe setzen.
    Grundlage sind fast zehn Jahre Erfahrung in anspruchsvollen Industrieprozessen,
    Künstliche Intelligenz, und ein neuartiger Kraft-Momenten-Sensor.

    Kraftsensitivität, Geschicklichkeit und Entscheidungsvermögen: Für uns Menschen
    selbstverständlich - für Roboter bislang nur schwer nachzubilden. Gerade in der
    Montage sind diese Fähigkeiten jedoch unverzichtbar. Typische Beispiele sind das
    Einsetzen von Modulen in Schaltschränke, das präzise Fügen von
    Hydraulikzylindern und das konventionelle Schrauben. All das sind Aufgaben, die
    hohe Anforderungen an Feinmotorik und Sensorik stellen und im Projekt KoKIRo
    automatisiert werden sollen.

    "Ohne künstliche Intelligenz sind derartige Automatisierungsprozesse nicht zu
    bewältigen.", sagt Tobias Rietzler, CEO von robominds. "In der Montage ist
    Flexibilität und zeitgleich häufig extreme Präzision gefragt. Das konventionell
    zu programmieren ist sehr unflexibel und meist im Ergebnis auch einfach zu
    langsam."

    Hochmoderne Sensorik als Grundlage der KI-Montage

    Das robobrain®, die KI-Plattform von robominds, ein neu entwickelter
    Kraft-Momenten-Sensor und ein Sechsachser von Stäubli bilden die leistungsstarke
    Basis des Projekts. Das robobrain® hat bereits in zahlreichen Anwendungen in
    Logistik, Montage und Lab Automation gezeigt, wie künstliche Intelligenz
    Robotiklösungen auf ein neues Niveau heben kann.

    Die neu entwickelte Sensorik stellt außerdem einen Durchbruch in der
    Montage-Automatisierung dar: Sie ermöglicht es, taktile Prozesse wie Schrauben
    oder Fügen deutlich zuverlässiger und stabiler zu automatisieren. Bisherige
    Einschränkungen - etwa durch Messrauschen, begrenzte Stabilität oder
    eingeschränkte Messbereiche - werden dank stark verbesserter Präzision
    überwunden.

    Taktile Intelligenz als Schlüssel zur Robotik der Zukunft

    Robominds arbeitet seit Jahren an zukunftsorientierten Technologien für die
    industrielle Automatisierung und Robotik. Die im Projekt eingesetzten Sensor-
    und KI-Entwicklungen zeigen nicht nur ihr Potenzial für die Industrierobotik,
    sondern gelten beispielsweise auch als Fundament für humanoide Robotik. Unsere
    Hände und Finger verdanken ihre Geschicklichkeit fein abgestimmten taktilen
    Automatismen. Diese Prinzipien auf Roboter zu übertragen, eröffnet also völlig
    neue Möglichkeiten für präzise und intuitive Prozesse - nicht nur in der
    Montage, sondern in der gesamten Industrie der Zukunft.

