Linnemann
Einigung beim Bürgergeld in ein, zwei Wochen
Für Sie zusammengefasst
- Fortschritte bei Bürgergeld-Reform im Oktober erwartet.
- Ergebnisse in ein bis zwei Wochen angekündigt.
- Ziel: gerechtes Sozialsystem und Einsparungen.
BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verspricht Fortschritte bei der Reform des Bürgergeldes noch im Oktober. In den "nächsten ein, zwei Wochen", werde es Ergebnisse geben, sagte Linnemann in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Dann haben wir wieder ein gerechtes Sozialsystem", sagte der CDU-Politiker. Er erwarte mit der Reform "sehr viele Milliarden" an Einsparungen, wollte sich auf konkrete Zahlen aber nicht festlegen. Es gehe darum, dass Menschen, die Hilfe brauchten, diese Hilfe bekommen. Den Missbrauch von Sozialleistungen wolle die Bundesregierung aber abstellen./gma/DP/he
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen