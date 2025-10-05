    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hannover Rück erhöht Ausschüttungsquote - Sonderdividende nur noch ausnahmsweise

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück erhöht Dividende von 46% auf 55%.
    • Sonderdividende wird Teil der regulären Ausschüttung.
    • Neue Ausschüttungspolitik gilt ab Finanzjahr 2025.
    Hannover Rück erhöht Ausschüttungsquote - Sonderdividende nur noch ausnahmsweise
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Hannover Rück will "vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung" die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende steigern. Diese werde von bisher 46 Prozent des Nettokonzerngewinns (Gesamtdividende) auf 55 Prozent angehoben, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte. Das bisher regelmäßig genutzte Instrument der Sonderdividende werde Teil der regulären Dividende. Der Rückversicherer will diese mindestens konstant halten und langfristig steigern. Eine zusätzliche Sonderdividende soll künftig nur in außergewöhnlichen Situationen genutzt werden. Wirksam wird die neue Ausschüttungspolitik erstmals zum Finanzjahr 2025./he

    Hannover Rueck

    -0,47 %
    +2,96 %
    +5,83 %
    -2,86 %
    +2,63 %
    +68,28 %
    +91,53 %
    +182,24 %
    +2.254,24 %
    ISIN:DE0008402215WKN:840221

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hannover Rück!
    Long
    236,02€
    Basispreis
    2,10
    Ask
    × 12,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    275,64€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 12,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 256,8 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,97 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 299,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 218,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -15,11 %/+30,45 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hannover Rueck - 840221 - DE0008402215

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hannover Rueck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hannover Rück erhöht Ausschüttungsquote - Sonderdividende nur noch ausnahmsweise Hannover Rück will "vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung" die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende steigern. Diese werde von bisher 46 Prozent des Nettokonzerngewinns (Gesamtdividende) auf 55 Prozent angehoben, wie das …