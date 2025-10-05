Einigung beim Bürgergeld ist sehr nah

BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD stehen kurz vor einer Verständigung bei der Reform des Bürgergeldes. Eine Einigung sei "sehr nah", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Zwei, drei Punkte würden in den nächsten Tagen noch besprochen. Die Sendung wurde am Abend aufgezeichnet und soll um 21.45 Uhr ausgestrahlt werden.

Merz machte zugleich deutlich, dass die Bezeichnung Bürgergeld nicht bestehen bleiben soll. "Es wird Grundsicherungsgesetz heißen", sagte der Kanzler und fügte hinzu: "Das Wort Bürgergeld wird nicht mehr da sein."