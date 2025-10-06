Eröffnung der Macao-Aktionswoche im China-Pavillon der Weltausstellung in Osaka

OSAKA, Japan, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Macao-Aktionswoche im China-Pavillon der Weltausstellung 2025 in Osaka (Japan) ist am 3. im China-Pavillon auf dem Expo-Gelände offiziell eröffnet worden. Die dreitägige Veranstaltung (2.–4. Oktober) steht unter dem Motto „Macao erleben" und wird durch kreative Präsentationen, Wirtschafts- und Handelsaustausch, Kulturaufführungen sowie interaktive Erlebnisse zu einem wichtigen Fenster, um der Welt die Entwicklungserfolge Macaos zu zeigen.

Im Pavillon sind mehrere Themenbereiche eingerichtet: Der Bereich „Macao-Impressionen" präsentiert per Digitalbild die UNESCO-Welterbestätten und Kultur-Tourismus-Projekte; der Bereich „Begegnung von Ost und West" zeigt dynamisch groß angelegte Szenen wie Feuerwerksvorführungen und kulinarische Karnevals; der Bereich „Streifzug durchs Welterbe" ermöglicht über virtuelle Rundgänge durch das Historische Zentrum von Macao und interaktive Touchscreens den Besucherinnen und Besuchern, Raum- und Zeitgrenzen zu überwinden und die Texturen der Welterbebauten sowie das Stadtbild Macaos zu erkunden. Auf dem Vorplatz des China-Pavillons begrüßt das Tourismusmaskottchen Macaos „Maimai" die Gäste an einem Fotospot; portugiesischer Folkloretanz und Löwentanz-Darbietungen sorgen für spektakuläre Auftritte und ziehen zahlreiche Touristinnen und Touristen an.

Der Auftritt der Macao-Aktionswoche auf der Expo in Osaka ist die erste Beteiligung der Regierung der Sonderverwaltungsregion Macao an einer Weltausstellung seit der Expo 2010 in Shanghai – nach 15 Jahren – und zugleich der erste Auftritt Macaos auf einer Expo-Bühne im Ausland seit der Rückkehr Macaos zum Mutterland. Die vielfältigen Aktivitäten und Präsentationen zeigen die Besonderheit Macaos „mit chinesischer Kultur als Hauptströmung und koexistierender kultureller Vielfalt", vermitteln die Leitidee Macaos, im Kontext der Globalisierung kulturelle Traditionspflege und Innovation gleichermaßen voranzutreiben, und liefern ein „Macao-Modell" für den Aufbau einer inklusiven, vielfältigen Gesellschaft der Zukunft.

Seit seiner Eröffnung am 13. April hat der China-Pavillon – mit seinem ausgeprägt chinesischen kulturellen Profil, technologiegeprägten Ausstellungen und einem vielfältigen Programm an Themenveranstaltungen – bislang mehr als 1,7 Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt empfangen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2789060/Macao_Week_China_Pavilion_World_Expo_2025_Osaka_Opens.jpg

