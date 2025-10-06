    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Drohnenabwehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Fehlende Technik und rechtliches Wirrwarr behindern Drohnenabwehr.
    • Koalition plant bessere Ausrüstung und mehr Kompetenzen.
    • Innenminister will Luftsicherheitsgesetz ändern.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Drohnenabwehr:

    "Das große Loch in der Drohnenabwehr der Bundesrepublik ist vor allem auf zwei Ursachen zurückzuführen: fehlende technische Möglichkeiten und ein rechtliches Wirrwarr. Die Ankündigungen aus den Reihen der Koalition - bessere Ausrüstung der Polizei, mehr Kompetenzen für die Bundeswehr, dazu ein Drohnenabwehrzentrum, das die Kompetenzen bündelt - sind richtig. Aber Deutschland muss von Grund auf das aufholen, was es so lange verschlafen hat. (.) Der Innenminister will nun das Luftsicherheitsgesetz ändern, um der Truppe mehr Beinfreiheit zu geben. Einen Gesetzentwurf der Ampel hatte die Union noch abgelehnt, und auch bei Dobrindts Vorhaben sind Fragen offen. (.) Aber es gibt andere Möglichkeiten: elektronische Mittel oder Abfangdrohnen. Auch davon haben die Truppe und die Polizei zu wenig."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
