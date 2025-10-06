    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMais RohstoffvorwärtsNachrichten zu Mais

    Pressestimme

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Südkurier' zu Wehrdienstgesetz

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr soll um 70.000 Soldaten wachsen.
    • Zweifel an Freiwilligkeit und Verantwortung der SPD.
    • Mehrheit der Jugendlichen für einen Pflichtdienst.

    KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Wehrdienstgesetz:

    "Es regiert das Prinzip Hoffnung. Die Vergrößerung der Bundeswehr um 70.000 Soldaten soll auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen. Nicht nur in der Union zweifelt man daran, dass dies genügt. Auch Militärs wie der langjährige Heeresinspekteur Alfons Mais sprechen von einem "Gottvertrauen", das schon bald nicht mehr ausreiche, um die Reihen aufzustocken. Boris Pistorius und die SPD stehlen sich aus der Verantwortung. Dabei setzt auch das schwedische Vorbild-Modell durchaus auf Druck und zieht die Männer ein, die gebraucht werden. Das Mindeste, was in das deutsche Gesetz hineingehört, sind verbindliche Zielmarken, bei deren Nicht-Erreichen Konsequenzen gezogen werden und eine reaktivierte Wehrpflicht greift. Die Bereitschaft dafür gibt es. Laut einer neuen Umfrage befürwortet sogar eine Mehrheit der Jugendlichen einen frei wählbaren Pflichtdienst. Vielleicht sollte sich Pistorius fragen, ob er mit seinem Kuschelkurs noch richtig liegt."/yyzz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pressestimme 'Südkurier' zu Wehrdienstgesetz "Südkurier" zu Wehrdienstgesetz: "Es regiert das Prinzip Hoffnung. Die Vergrößerung der Bundeswehr um 70.000 Soldaten soll auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen. Nicht nur in der Union zweifelt man daran, dass dies genügt. Auch Militärs wie …