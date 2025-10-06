    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Badische Zeitung' zu Wahl in Tschechien

    Für Sie zusammengefasst
    • Babis kann sich keinen russlandfreundlichen Kurs leisten.
    • Prager Frühling 1968 beeinflusst tschechische Politik.
    • Babis fordert große Länder zur Ukraine-Unterstützung auf.

    FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Wahl in Tschechien

    Einen plump russlandfreundlichen Kurs kann sich Babis in Tschechien kaum leisten. Das Trauma der Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Panzer des Warschauer Pakts 1968 wirkt bis heute politisch nach. Also agiert er schlauer: Die finanziellen Lasten der militärischen Unterstützung der Ukraine sollten die großen Länder übernehmen, argumentiert er. Gemeint ist da auch Deutschland. Eine gute Nachricht ist die politische Wende in Prag vor allem für einen: für Russlands Kriegsherren Wladimir Putin./DP/zb



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Badische Zeitung' zu Wahl in Tschechien 'Badische Zeitung' zu Wahl in Tschechien Einen plump russlandfreundlichen Kurs kann sich Babis in Tschechien kaum leisten. Das Trauma der Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Panzer des Warschauer Pakts 1968 wirkt bis heute politisch …