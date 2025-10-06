BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Einsparungen beim Bund:

"In Zeiten, in denen sich die Bürger an vielen Stellen auf Leistungseinschränkungen, Einsparungen und höhere Beiträge gefasst machen müssen, wäre es ein Zeichen der politischen Klugheit, mit gutem Beispiel voranzugehen. Zumal an vielen Stellen auch im Bund durch konsequente Digitalisierung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz Stellen eingespart werden können. An dem Ziel von acht Prozent weniger Personal für Bundestag und Bundesministerien in dieser Legislaturperiode, das sich die schwarz-rote Koalition auf die Fahnen geschrieben hat, muss die Regierung dringend festhalten. Denn Wasser zu predigen und Wein zu saufen, dafür werden die Wähler kein Verständnis haben."/yyzz/DP/he



