    'Weser-Kurier' zu Einsparungen beim Bund

    Für Sie zusammengefasst
    • Einsparungen beim Bund sind dringend notwendig.
    • Digitalisierung kann Personal im Bund reduzieren.
    • Regierung muss Ziel von 8% weniger Personal halten.

    BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Einsparungen beim Bund:

    "In Zeiten, in denen sich die Bürger an vielen Stellen auf Leistungseinschränkungen, Einsparungen und höhere Beiträge gefasst machen müssen, wäre es ein Zeichen der politischen Klugheit, mit gutem Beispiel voranzugehen. Zumal an vielen Stellen auch im Bund durch konsequente Digitalisierung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz Stellen eingespart werden können. An dem Ziel von acht Prozent weniger Personal für Bundestag und Bundesministerien in dieser Legislaturperiode, das sich die schwarz-rote Koalition auf die Fahnen geschrieben hat, muss die Regierung dringend festhalten. Denn Wasser zu predigen und Wein zu saufen, dafür werden die Wähler kein Verständnis haben."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
