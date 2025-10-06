    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Friedensplan für Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsetzung eines mangelhaften Plans besser als Status quo.
    • Trump drängt auf Frieden, spekuliert auf Nobelpreis.
    • Engagement für Frieden im Nahen Osten verdient Respekt.

    KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Friedensplan für Gaza:

    "Bei allen Problemen bleibt festzuhalten: Die Umsetzung auch eines mangelhaften Plans wäre besser als der Status quo. Trump hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er mit seiner Initiative auf den Friedensnobelpreis spekuliert. Dass er nun aufs Tempo drückt, mag auch damit zusammenhängen, dass die Bekanntgabe des Preisträgers für kommenden Freitag geplant ist. Trump ist dieser Ehre angesichts seiner in vielen Punkten menschenverachtenden Politik nicht würdig. Sein Engagement für den Frieden im Nahen Osten aber verdient - unabhängig von den Beweggründen - Respekt und Anerkennung."/yyzz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Friedensplan für Gaza "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Friedensplan für Gaza: "Bei allen Problemen bleibt festzuhalten: Die Umsetzung auch eines mangelhaften Plans wäre besser als der Status quo. Trump hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er mit seiner Initiative auf den …