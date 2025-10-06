    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zu Spannungsfall

    • Roderich Kiesewetter ruft Spannungsfall aus.
    • Verunsicherung der Bevölkerung durch Moskau befördert.
    • Wirtschaft und Verteidigungsfähigkeit werden belastet.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Spannungsfall:

    "Wenn der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter (...) nun den Spannungsfall ausrufen will, trägt er zur von Moskau beabsichtigten Verunsicherung der Bevölkerung bei, belastet die dringend auf Konsum angewiesene Wirtschaft, irritiert mit einem Alleingang Verbündete und weist Russland möglicherweise auch noch auf materielle und mentale Schwächen hin, die Deutschlands Verteidigungsfähigkeit zumindest im Moment noch einschränken. Gewonnen wäre dagegen so gut wie nichts."/yyzz/DP/he



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
