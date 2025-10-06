    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Greenpeace

    Öltanker der Schattenflotte Gefahr für Ostsee

    Für Sie zusammengefasst
    • Öltanker der Schattenflotte gefährden Ostsee-Umwelt.
    • 188 Tanker seit Juni, viele auf Sanktionslisten.
    • Bundesregierung soll Küstenschutz und Rechtslage prüfen.
    Greenpeace - Öltanker der Schattenflotte Gefahr für Ostsee
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Öltanker der sogenannten russischen Schattenflotte bedrohen nach Einschätzung von Greenpeace die Umwelt an der deutschen Ostseeküste. Seit Mitte Juni haben nach einer Zählung der Umweltorganisation 188 solcher Tanker von den russischen Ölhäfen Primorsk und Ust-Luga aus mit Millionen Tonnen Rohöl die deutsche Ostseeküste passiert, teilte Greenpeace mit. 123 dieser Tanker standen den Angaben zufolge auf Sanktionslisten, 27 davon - sogenannte Geister-Tanker - waren demnach in keinem Flottenregister gelistet und führten eine falsche Flagge. Insgesamt 70 Tanker waren laut Greenpeace 20 Jahre alt oder älter "und damit für den sicheren Transport von Rohöl nicht mehr geeignet".

    "Russland verhält sich mit den Geister-Tankern auf den Weltmeeren wie jemand, der einen Lkw vom Schrottplatz holt und mit gefährlicher Ladung ohne Zulassung, Kennzeichen und Versicherung über die Autobahn brettert", sagte Thilo Maack, Meeresbiologe von Greenpeace, mit Blick auf eine mögliche Havarie. "Wir müssen die Küsten unbedingt vor dieser Umweltgefahr schützen."

    Die "russische Schattenflotte" besteht aus Schiffen, mit denen Russland internationale Sanktionen umgeht, um etwa Öl zu exportieren. Viele der Schiffe sind alt und fahren unter der Flagge eines anderen Landes.

    Nach Meinung der Umweltorganisation sollten Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor allem die deutschen Küsten sichern. Zudem müssten Juristen der Bundesregierung prüfen, ob Schiffen der Schattenflotte ohne Flagge das Recht auf Durchfahrt verweigert werden könne, fordert Maack.

    Im Juni hatten die Ostsee-Anrainerstaaten sowie Belgien, die Niederlande und Großbritannien ihre Absicht erklärt, konsequent gegen die sogenannte russische Schattenflotte vorzugehen./gma/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
