Stimmung in der Zulieferindustrie bleibt schlecht
- Autozulieferer bewerten Lage als "schlecht" oder schlechter.
- 60% der Firmen planen Stellenabbau, Investitionen sinken.
- US-Zölle bereiten Sorgen, kaum Hoffnung auf Besserung.
BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Autozulieferer blicken angesichts der schwachen Konjunktur weiterhin pessimistisch auf die eigene wirtschaftliche Lage - auch mit Blick nach vorn. Bei einer Branchenumfrage des Verbands der Automobilindustrie (VDA) bewerteten knapp die Hälfte der befragten Unternehmen ihre Situation als "schlecht" oder sogar "sehr schlecht", wie der Verband mitteilte.
Das wirkt sich auch auf Investitionen und Beschäftigung aus. Mehr als 60 Prozent der Unternehmen wollen eigenen Angaben zufolge Stellen streichen. Bei den Investitionen planen rund 80 Prozent sie entweder zeitlich zu verschieben, ins Ausland zu verlagern oder ganz zu streichen. Ein knappes Fünftel der Zulieferer bleibt bei den bisherigen Investitionsplänen, kaum jemand plant eine Erhöhung.
US-Zölle als zentrale Sorge
Eine zentrale Sorge bilden für die Unternehmen die US-Zölle auf Industrieprodukte. Mehr als die Hälfte von ihnen gab an, mittel oder stark davon betroffen zu sein.
"Die Bundesregierung und die EU-Kommission müssen klare Prioritäten zugunsten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts setzen", forderte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. "Der Industriestandort muss auf der Agenda ganz oben stehen."
Dass es schnell besser wird, erwarten die meisten Betriebe nicht. Lediglich jeder fünfte Betrieb rechnet damit, dass die Lage besser wird. Knapp 60 Prozent gehen von keiner Veränderung aus, 18 Prozent von einer Verschlechterung.
An der Branchenumfrage des VDA beteiligten sich zwischen dem 1. und dem 22. September 158 Unternehmen aus der Zulieferindustrie./maa/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 58,26 auf Lang & Schwarz (05. Oktober 2025, 19:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um +2,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..
Duerr zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Duerr Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +16,93 %/+104,63 % bedeutet.
