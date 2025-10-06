Redcare Pharmacy: Umsatzboom bei Rx und Non-Rx sichert Prognose!
Redcare Pharmacy bestätigt die Jahresprognose dank beeindruckender Wachstumszahlen und steigender Kundenzufriedenheit.
Foto: jarmoluk - unsplash
- Redcare Pharmacy bestätigt die Jahresprognose nach einer positiven Umsatzentwicklung im dritten Quartal, sowohl bei verschreibungspflichtigen (Rx) als auch bei nicht verschreibungspflichtigen (Non-Rx) Produkten.
- Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 25% auf 719 Millionen Euro, mit einem Umsatzplus seit Jahresbeginn von 27% auf 2,15 Milliarden Euro.
- Der Non-Rx-Umsatz wuchs im dritten Quartal um 17% auf 448 Millionen Euro, während der Rx-Umsatz in Deutschland um 82% auf 126 Millionen Euro stieg.
- Die Zahl der aktiven Kund:innen erhöhte sich um 0,2 Millionen auf 13,7 Millionen, und der Net Promoter Score (NPS) verbesserte sich auf über 70.
- Im DACH-Segment stieg der Umsatz im dritten Quartal um 25,2% auf 587 Millionen Euro, während das internationale Segment um 25,4% auf 132 Millionen Euro wuchs.
- Redcare Pharmacy plant, im laufenden Jahr einen Rx-Umsatz von mindestens 500 Millionen Euro zu erzielen und bestätigt die Gesamtjahresprognose für alle Bereiche.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung Q3 2025, bei Redcare Pharmacy ist am 29.10.2025.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.010,68PKT (+0,57 %).
