robominds GmbH / IFR-Studie 09/2025 / Robotik wächst rasant - robominds ...

IFR-Studie 09/2025 / Robotik wächst rasant - robominds setzt auf Intelligenz statt Stückzahlen

München (ots) - Die jüngsten Zahlen der International Federation of Robotics (IFR) belegen eindrucksvoll: Die weltweite Nachfrage nach Industrierobotern hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Allein 2024 wurden laut IFR über 542.000 neue Einheiten installiert - damit sind heute insgesamt fast 4,7 Millionen Roboter in den Fabriken im Einsatz. Diese Dynamik zeigt, dass Robotik längst kein Nischenthema mehr ist, sondern die industrielle Wertschöpfung weltweit prägt.



Robominds entwickelt seit fast 10 Jahren KI-Robotik-Lösungen im Bereich Logistik, Lab Automation und Montage. Für sie ist dieses Wachstum ein klarer Hinweis: Die Robotik steht an einem Wendepunkt. Immer mehr Roboter werden installiert - doch damit steigt auch die Komplexität der Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Reine Stückzahlen reichen nicht aus, um die steigenden Anforderungen in Industrie und Logistik zu erfüllen. Entscheidend ist, dass Roboter flexibel reagieren, auch unter unvorhergesehen Umständen präzise leisten, und eigenständig Entscheidungen treffen können. Genau deshalb liegt die Zukunft der Automatisierung nicht allein in mehr Robotern, sondern in intelligenteren Robotern.

