Critical Infrastructure Technologies Ltd. schließt Vertraulichkeitsvereinbarung mit Terma A/S

Vancouver, BC – 6. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen, gibt den Abschluss einer gegenseitigen Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, NDA) mit Terma A/S bekannt. Terma A/S ist ein führendes dänisches Luftfahrt-, Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in Lystrup, Dänemark.

Angesichts der deutlich gestiegenen Zahl unbefugter Drohnen, die in den Luftraum der EU eindringen – insbesondere in der Nähe von Flughäfen – zielt die Zusammenarbeit zwischen CiTech und Terma darauf ab, eine leistungsstarke, schnell einsetzbare Lösung zu liefern. Der vollständig autonome 20-Meter-Nexus-Turm von CiTech kann innerhalb einer Stunde verlegt werden und ist mit den fortschrittlichen Überwachungs- und Sensortechnologien von Terma ausgestattet. Er bietet somit eine hochwirksame Gegenmaßnahme gegen die derzeit in der gesamten Region auftretenden Bedrohungen aus der Luft.

Die NDA schafft einen Rahmen für den sicheren Austausch von unternehmensinternen und technischen Informationen zwischen CiTech und Terma und ermöglicht Gespräche über zukünftige Kooperationsmöglichkeiten unter Einbeziehung der fortschrittlichen Technologien und Plattformen von CiTech.

Nach der erfolgreichen Unterzeichnung der NDA bereiten CiTech und Terma derzeit auch eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) vor, um ihre immer enger werdende Beziehung zu festigen und zu formalisieren. Die Absichtserklärung wird Bereiche für eine vertiefte technische Zusammenarbeit und die gemeinsame Entwicklung von Lösungen umreißen, um den neuen Herausforderungen im Bereich Verteidigung und Sicherheit in Europa und weltweit zu begegnen.

„Diese NDA mit Terma ist ein wichtiger Schritt beim Ausbau der internationalen Partnerschaften von CiTech mit anerkannten Marktführern in der Verteidigungs- und Luftfahrttechnik“, sagte der CEO von CiTech, Brenton Scott. „Der gute internationale Ruf von Terma in Bezug auf technische Exzellenz und missionskritische Lösungen passt perfekt zu CiTechs Fokus auf die Bereitstellung fortschrittlicher, integrierter Plattformen für Kunden aus Regierung und Industrie.“