VisualVest / VisualVest steigt in den direkten ETF-Handel ein - mit ...

- Produktneuheit: VisualVest ermöglicht erstmals eigenständigen ETF-Handel per App - Technologie-Partner: Upvest liefert Investment-API und deckt dabei alle Bereiche des Wertpapierhandels, der Abwicklung und der Verwahrung ab - Einfacher, sicherheitsorientierter Einstieg mit Ausrichtung auf langfristigen Vermögensaufbau - Ab sofort verfügbar: für Neu- und Bestandskund*innen (iOS & Android)

VisualVest steigt in den direkten ETF-Handel ein - mit Infrastruktur von Upvest (FOTO) Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Key Facts auf einen Blick:

VisualVest, 100-prozentige Tochtergesellschaft von Union Investment, erweitert sein Angebot: Mit SelectETF können Nutzer*innen ab sofort eigenständig ETFs handeln. Die technologische Basis wird vom Berliner FinTech Upvest bereitgestellt, das über seine Investment-API die Infrastruktur bereitstellt.

Transparent und sicher in ETFs investieren



SelectETF richtet sich an alle, die eigenständig und langfristig Vermögen aufbauen möchten - ohne komplexe Tools. VisualVest stellt dafür eine Vorauswahl von rund 200 beliebten ETFs bereit, die Nutzer*innen in der VisualVest-App handeln können. Upvest ermöglicht die effiziente Entwicklung individueller Investmentprodukte und sorgt für eine sichere Abwicklung.

Die Vorteile von SelectETF liegen in der Einfachheit der App-Nutzung, der transparenten Kostenstruktur und der Sicherheit zweier lizenzierter Finanzdienstleister. ETF-Sparpläne und Depotführung sind dauerhaft kostenlos, für Einmalorders fällt regulär eine Gebühr von 0,25 % (mind. 1 EUR, max. 59,90 EUR) an - zum Start entfällt diese Ordergebühr bis zum 31. Januar 2026 vollständig. Im Fokus des neuen Angebots steht kein kurzfristiger Handel, sondern der langfristige und diversifizierte Vermögensaufbau mit ETFs.

"Viele Menschen möchten heute eigenverantwortlich investieren, werden aber von zu komplizierten Lösungen am Markt abgeschreckt", so Katja Speck, Geschäftsführerin von VisualVest. "Mit SelectETF bieten wir gemeinsam mit unserem Partner Upvest einen einfachen, sicheren und transparenten Zugang zum Kapitalmarkt. Grundlage sind breit gestreute ETFs und eine App, die Benutzerfreundlichkeit statt Überforderung bietet."



Zuverlässige Infrastruktur für den ETF-Handel



Upvest stellt VisualVest seine lizenzierte Infrastruktur für Handel, Abwicklung und Verwahrung zur Verfügung und ermöglicht damit einen unabhängigen ETF-Handel auf einer etablierten Plattform.



"Wir sind stolz darauf, SelectETF von VisualVest mit unserer Investment-API zu ermöglichen. Gemeinsam machen wir unabhängiges ETF-Investieren so einfach und sicher wie möglich - ohne dabei auf die Tiefe und Flexibilität zu verzichten, die heutige Privatanleger erwarten. Dieser Launch ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie unsere Infrastruktur Finanzinstituten dabei hilft, innovative und langfristige Investmentlösungen schnell und in großem Maßstab auf den Markt zu bringen", sagt Martin Kassing, CEO & Co-Founder von Upvest.

SelectETF ist ab sofort für neue und bestehende Nutzer*innen über die VisualVest-App (iOS & Android) verfügbar.



Über VisualVest



VisualVest wurde 2015 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Union Investment Gruppe gegründet. Das Unternehmen verbindet die Finanzexpertise und Sicherheit einer der führenden Fondsgesellschaften Deutschlands mit der Innovationskraft eines FinTechs. Privatanleger*innen können mit VisualVest ihr Geld entweder über den Robo-Advisor in breit gestreute Portfolios mit Fokus auf ETFs investieren - klassisch oder nachhaltigkeitsorientiert - oder mit dem neuen Angebot SelectETF eigenständig ETFs kaufen und verkaufen. Darüber hinaus entwickelt VisualVest als Plattformanbieter digitale Anlagelösungen für die Genossenschaftliche Finanzgruppe.



Über Upvest



Upvest ist ein Technologieunternehmen, das Banken, Brokern und Vermögensverwaltern über seine Investment-API eine moderne Infrastruktur für den Wertpapierhandel bereitstellt. Neben der Technologie bietet Upvest seinen Kunden auch Handels-, Verwahr- und Back-Office-Services an. Damit können Finanzinstitute ihr Investmentgeschäft umfassend und kosteneffizient modernisieren und profitabel wachsen. Zu den Kunden von Upvest zählen schnell wachsende Fintechs wie Revolut, N26, bunq, Webull und Raisin sowie Digitalbanken wie Openbank und die DKB. Upvest wurde 2017 gegründet, beschäftigt 250 Mitarbeitende und verarbeitet jährlich über 100 Millionen Trades. Das Unternehmen wird weiterhin unabhängig von seinen Gründern Martin Kassing, Dr. Til Rochow und Tobias Auferoth geführt und verfügt dank Investoren wie Earlybird und Bessemer Venture Partners über eine stabile Finanzbasis.

