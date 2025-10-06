    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSaab Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Saab Registered (B)

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 41 / 2025

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 41 / 2025
    Foto: Bumble Dee - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 41 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Oktober 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 41 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Saab Registered (B)
    +0,70 % 06.10.
    JPMorgan Chase
    +2,25 % 06.10.
    Universal Music Group
    +1,96 % 06.10.
    Steelcase Registered (A)
    +4,08 % 06.10.
    Limoneira
    +1,41 % 06.10.
    Werner Enterprises
    +1,55 % 06.10.
    Invesco Mortgage Capital
    +17,82 % 06.10.
    Shoe Carnival
    +1,75 % 06.10.
    Trigano
    +2,45 % 06.10.
    Grupo Catalana Occidente
    +2,53 % 06.10.
    Erie Indemnity (A)
    +1,24 % 06.10.
    First Bancorp Maine
    +5,67 % 06.10.
    OGE Energy
    +4,45 % 06.10.
    Escalade
    +4,35 % 06.10.
    Harvey Norman Holdings
    +4,90 % 06.10.
    Ridley
    +3,59 % 06.10.
    Dollar General Corporation
    +1,61 % 07.10.
    Societe Generale
    +3,30 % 07.10.
    Edison
    +4,19 % 07.10.
    Helios Technologies
    +0,79 % 07.10.
    Saratoga Investment
    +10,89 % 07.10.
    ABC Arbitrage
    +6,74 % 07.10.
    John Wiley & Sons (A)
    +3,97 % 07.10.
    Toro
    +1,55 % 07.10.
    Glacier Bancorp
    +3,09 % 07.10.
    Preferred Bank
    +3,63 % 07.10.
    Tootsie Roll Industries
    +1,18 % 07.10.
    Millicom International Cellular
    +2,80 % 08.10.
    InterDigital
    +1,30 % 08.10.
    New York Times (A)
    +1,04 % 08.10.
    Gentex
    +1,54 % 08.10.
    Manhattan Bridge Capital
    +8,26 % 08.10.
    Waterstone Financial
    +4,69 % 08.10.
    Millicom International Cellular
    +2,80 % 08.10.
    Oracle
    +1,42 % 09.10.
    Mastercard Registered (A)
    +0,57 % 09.10.
    Intuit
    +0,60 % 09.10.
    Taylor Wimpey
    +6,42 % 09.10.
    WPP
    +4,96 % 09.10.
    Primary Health Properties R.E.I.T
    +0,08 % 09.10.
    Tele2 (B)
    +6,29 % 09.10.
    Mastercard -A CAD hedged- (A)
    +0,57 % 09.10.
    Kadant
    +0,39 % 09.10.
    Barratt Developments
    +5,99 % 09.10.
    Kingfisher
    +5,37 % 09.10.
    Stelrad Group
    +5,59 % 09.10.
    UDR
    +4,16 % 09.10.
    WPP
    +4,96 % 09.10.
    Kite Realty Group Trust
    +4,46 % 09.10.
    Judges Scientific
    +0,95 % 09.10.
    M.P. Evans Group
    +5,34 % 09.10.
    Christie Group
    +1,49 % 09.10.
    Knights Group Holdings
    +3,91 % 09.10.
    Gateley (Holdings)
    +6,47 % 09.10.
    Likewise Group
    +2,37 % 09.10.
    Begbies Traynor Group
    +3,59 % 09.10.
    A G Barr
    +2,56 % 09.10.
    Centaur Media
    +4,86 % 09.10.
    MERS TRUS/PAR VTG FPD 0.25
    +0,04 % 09.10.
    Verizon Communications
    +6,48 % 10.10.
    Marvell Technology
    +0,47 % 10.10.
    General Mills
    +3,47 % 10.10.
    Lennar Registered (A)
    +1,28 % 10.10.
    AT&T
    +5,61 % 10.10.
    American Eagle Outfitters
    +2,76 % 10.10.
    American Express
    +1,10 % 10.10.
    Accenture Registered (A)
    +1,60 % 10.10.
    General Dynamics
    +2,00 % 10.10.
    Toll Brothers
    +0,74 % 10.10.
    Darden Restaurants
    +3,36 % 10.10.
    Universal
    +6,11 % 10.10.
    Lincoln National
    +5,76 % 10.10.
    IDEX
    +1,30 % 10.10.
    Advance Auto Parts
    +1,94 % 10.10.
    Science Applications International
    +1,28 % 10.10.
    PennyMac Mortgage Investment Trust
    +11,50 % 10.10.
    BankUnited
    +3,60 % 10.10.
    Ennis
    +4,71 % 10.10.
    Brady (A)
    +1,56 % 10.10.
    Lennar (B)
    +1,38 % 10.10.
    Johnson Outdoors (A)
    +3,36 % 10.10.
    Fabege
    +2,58 % 10.10.
    DigitalBridge Group 7.15 % Cum Red Perp Pfd (I)
    - 10.10.
    VersaBank
    +0,66 % 10.10.
    City Office REIT 6.625 % Cum Red Pfd (A)
    - 10.10.
    AT&T Depositary Shs (C)
    - 10.10.

    Die Dividendenrenditen in der KW 41 / 2025 reichen von +0,04 % bei MERS TRUS/PAR VTG FPD 0.25 bis +17,82 % bei der Invesco Mortgage Capital Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 41 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 41 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Oktober 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Oktober, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
