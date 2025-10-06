DAX-FLASH
Dax wenig verändert erwartet
- Dax startet wenig verändert bei 24.390 Punkten.
- Starker Oktober könnte Basis für Jahresendrally sein.
- Aktien mit KI-Bezug sind derzeit besonders gefragt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach seiner starken Vorwoche zunächst nur wenig verändert in den Montag starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.390 Punkte und damit nur etwas über seinem Schluss vom Freitag - bereits da hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich wenig getan.
Der Dax hatte ohnehin nach dem lethargischen September einen mustergültigen Start in den Oktober hingelegt. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI)./mis/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
dafür mit Gewinnen prahlen die niemanden interessieren
so geht Forum?
Nein, so geht Schwachsinn - und das nachweislich seit über 20 Jahren :cry::cry::cry:
Sorry, mann kann das nicht anders ausdrücken.
Xetra Close gestern 24114
TH 24162
TT 23753
Da Herr Schmitz von der Spk OK seit gestern im Elsass ist hier die Marken seiner Assistentin Frau Sorg
Resists: 340, 475/85. 640/50
Supports: 160/170, 110/120, 070/080, 24k, 23945/55
Sie empfiehlt Kein Kauf des UJ91TA wegen erhöhter Verglühungsgefahr!
Viel Erfolg allen