    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax wenig verändert erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet wenig verändert bei 24.390 Punkten.
    • Starker Oktober könnte Basis für Jahresendrally sein.
    • Aktien mit KI-Bezug sind derzeit besonders gefragt.
    DAX-FLASH - Dax wenig verändert erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach seiner starken Vorwoche zunächst nur wenig verändert in den Montag starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.390 Punkte und damit nur etwas über seinem Schluss vom Freitag - bereits da hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich wenig getan.

    Der Dax hatte ohnehin nach dem lethargischen September einen mustergültigen Start in den Oktober hingelegt. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI)./mis/stk





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Dax wenig verändert erwartet Der Dax dürfte nach seiner starken Vorwoche zunächst nur wenig verändert in den Montag starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.390 Punkte und damit nur etwas über seinem Schluss vom …