Dax wenig verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte nach seiner starken Vorwoche zunächst nur wenig verändert in den Montag starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 24.390 Punkte und damit nur etwas über seinem Schluss vom Freitag - bereits da hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich wenig getan.

Der Dax hatte ohnehin nach dem lethargischen September einen mustergültigen Start in den Oktober hingelegt. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI)./mis/stk



