Rüstungs-Aktie: Allzeithoch! Wie länge hält die Kursrakete?

Die Grundlage dafür liefern außergewöhnlich starke Geschäftszahlen. Der Auftragseingang im ersten Halbjahr schnellte um 47 Prozent auf 921 Millionen Euro nach oben, der Auftragsbestand kletterte auf die Rekordmarke von 5,9 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 22 Prozent auf 620 Millionen Euro zu, das operative Ergebnis erhöhte sich um 29 Prozent auf 89 Millionen Euro.

Der Kurs hat sich seit Jahresbeginn fast verfünffacht – ein Plus von über 380 Prozent – und erreichte zuletzt ein Allzeithoch.

Die weltweit steigenden Verteidigungsausgaben führen zu Renks kometenhaftem Aufstieg und das Unternehmen profitiert dabei direkt von der Aufrüstung bei NATO-Partnern. Damit hat Renk einen stabilen Fundamentaldaten-Boden geschaffen, der die Wachstumsstory untermauert und für mehrere Jahre Planungssicherheit verspricht.

Genau dieser Erfolg birgt jedoch auch Risiken. Mit der Rallye fehlt es an charttechnischen Anhaltspunkten, die den Kursverlauf bremsen könnten. Fällt der Nachrichtenfluss einmal schwächer aus oder enttäuschen Quartalszahlen, drohen abrupte Gewinnmitnahmen. Entscheidend wird, ob es gelingt, die Produktionskapazitäten schrittweise zu erhöhen, Lieferketten stabil zu halten und den margenstarken Serviceanteil auszubauen.

Für Anleger ergibt sich ein zweigeteiltes Bild. Neue Positionen bieten sich eher bei Rücksetzern oder nach klaren Vertragsmeldungen an. Investierte sollten vor allem Durchsatz, Cashflow und erste Serienlieferungen im Blick behalten. Das strukturelle Umfeld mit steigenden Verteidigungsbudgets bleibt ein starkes Plus. Doch ob die Kursrakete weiter Treibstoff hat oder eine Pause einlegt, die Renk-Aktie vor der nächsten Stufe steht oder eine Konsolidierung droht, dürfte sich erst mit den kommenden Quartalszahlen zeigen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 88,86EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.