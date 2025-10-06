Nikkei 225 steigt nach Takaichi-Wahl auf Rekordhoch - Yen verliert

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan haben die Finanzmärkte am Montag stark auf die überraschende Wahl von Sanae Takaichi am Wochenende zur Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) reagiert. Die 64-Jährige wird damit nun wahrscheinlich nächste Ministerpräsidentin Japans. Die Aktienkurse zogen im Montagshandel kräftig an; der japanische Yen gab dagegen deutlich nach. Der Nikkei 225 , der Leitindex für die japanischen Aktienmärkte, kletterte bis zu 5 Prozent auf das Rekordhoch von knapp 48.061,09 Punkten. Er baute damit sein Jahresplus auf etwas mehr als 20 Prozent aus. Deutliche Verluste musste dagegen die heimische Währung hinnehmen. So fiel der Yen im Vergleich zum Euro auf ein Rekordtief. Experten gehen davon aus, dass Takaichi bald konjunkturstützende Maßnahmen ergreifen wird./zb/stk



