Edelmetall-Rekordpreise treiben Exploration – Goldprojekte in Kolumbien im Fokus

Der kanadische Explorer Quimbaya Gold beschleunigt sein laufendes Bohrprogramm in Kolumbien. Auch andere Unternehmen aus dem Goldsektor des Landes legten zuletzt aussichtsreiche Ressourcenschätzungen, Machbarkeitsstudien und Bohrergebnisse vor.

Der in Kolumbien tätige Goldexplorer Quimbaya Gold (ISIN: CA74841L1013, WKN: A3DT3C) drückt aufs Tempo und beschleunigt das im August gestartete, 4.000 Meter umfassende Bohrprogramm beim Projekt Tahami South in der Region Antioquia. "Angesichts eines starken Goldmarktes, günstigen Umfelds in Kolumbien und positiver erster Beobachtungen bei Tahami South haben wir beschlossen, ein zweites Bohrgerät zu mobilisieren", erläuterte CEO Alexandre P. Boivin die Maßnahme. Er erwartet bereits im vierten Quartal erste Ergebnisse aus den Bohrkernen – und hofft zusammen mit seinem Team aus Geologen und Ingenieuren, dass diese im besten Sinne repräsentativ für die Region sind.

Quimbaya Gold hofft auf Bohrerfloge

„Das alte Sprichwort in der Exploration gilt: Der beste Ort für eine Mine ist neben einer Mine“, sagte Boivin anlässlich des Starts der Bohrungen im August. Tahami liegt in einem produktiven Adersystem, aus dem in der Vergangenheit mehr als 3 Mio. Unzen Gold gefördert wurden.

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich unter anderem die Segovia-Mine von Aris Mining , die mit einem Goldgehalt von 10,8 g/t zu den Goldminen mit den höchsten Goldgehalten weltweit zählt. Im Jahr 2024 produzierte Segovia 187.583 Unzen. Für 2025 wird eine Goldproduktion von 210.000 bis 250.000 Unzen erwartet, perspektivisch sind bis zu 300.000 Unzen pro Jahr geplant.

„Tahami South liegt im wichtigsten Korridor Kolumbiens mit hochgradigen Vorkommen, einer Region, die für ihre hochgradigen epithermalen Quarzgoldsysteme bekannt ist. Jüngste Arbeiten von Quimbaya bestätigten weitverbreitete Alterationen, Stockwork-Adern und Seifenbergbau – allesamt Indikatoren für ein potenziell ertragreiches Goldsystem“, erläuterte der Explorer.

„Wir sind das erste Unternehmen, das in diesem Teil des Segovia-Trends moderne Explorationsmethoden einsetzt. Unsere systematische Arbeit, die Bodengeochemie, Schlitz- und Gesteinsproben, Flusssedimentproben und Strukturmodellierung umfasst, hat eine solide Grundlage für Bohrtests geschaffen“, betonte Boivin die Bedeutung der Vorarbeiten für die Chancen des Bohrprogramms.