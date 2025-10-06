Der Funke ist übergesprungen

Am Freitag bescherte dies dem US-Autobauer Ford einen deutlichen Kurssprung direkt über einen seit August 2022 bestehenden Abwärtstrend, womit sich ein potenzielles Kaufsignal anbahnt und für ein mittelfristiges Long-Investment herhalten kann. Erste Ziele lassen sich hierbei um 13,03 und darüber bei 13,95 US-Dollar ableiten, mittelfristig wäre sogar ein Anstieg in den Bereich zwischen 14,85 und 15,42 US-Dollar denkbar. Ein dazu passender Turbo-Call-Optionsschein WKN DU2R92 wird gleich im Anschluss genauer vorgestellt. Auf der Unterseite könnte es aber noch zu temporären Rücksetzern in den Bereich von rund 12,00 US-Dollar kommen. Eine zunehmende Eintrübung des Chartbildes ergibt sich nach aktueller Auswertung unterhalb von 11,64 US-Dollar, eine solche Entwicklung müsste zwangsläufig mit Abschlägen auf 10,88 und darunter 10,34 US-Dollar beaufschlagt werden.

Aktuell erhebt die US-Regierung 15 Prozent Importzoll auf importierte Fahrzeuge und Teile. Nun aber rudert laut Branchenvertretern und dem republikanischen Senator Bernie Moreno US-Präsident Trump zurück und plant offenbar, Hersteller mit einem hohen US-Anteil von einem Großteil der Zollkosten zu entlasten. Insbesondere wurden Ford, Honda, Toyota, Tesla und GM genannt.

Trading-Strategie:

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 12,67 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 11,49 US-Dollar platzieren. Kursziel 13,95 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Ford Motor Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2R92 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,24 - 1,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 11,2266 US-Dollar Basiswert: Ford Motor Co. KO-Schwelle: 11,2266 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 12,67 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 13,95 US-Dollar Hebel: 8,66 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ0M3L Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,69 - 1,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 15,52 US-Dollar Basiswert: Ford Motor Co. KO-Schwelle: 15,52 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 12,67 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,35 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

