SKS-Formation erfolgreich aufgelöst

Obwohl Applied Materials als US-Halbleiterzulieferer künftig Exportbeschränkungen nach China unterliegen wird, hat es einem erfolgreichen Kaufsignal in der abgelaufenen Woche keinen Abbruch getan. Sollte das Enttäuschungspotenzial nicht allzu groß ausfallen, sind oberhalb von 201,11 US-Dollar weitere Kursgewinne zunächst in den Bereich von 234,18 und darüber an den bisherigen Rekordstand aus Juli 2024 bei 255,89 US-Dollar stark anzunehmen und können für ein entsprechendes Long-Investment herhalten. Dennoch sollte bei solchen Nachrichten Vorsicht an den Tag gelegt werden, eine Untergewichtung der Aktie käme an dieser Stelle nicht verkehrt. Ein Kursrutsch unter die Marke von 194,90 US-Dollar dürfte die kürzlich vollzogene Auflösung der inversen SKS-Formation jedoch vollständig negieren und Korrekturpotenzial zurück auf 175,66 US-Dollar eröffnen.

1. Long-Position über 226,45 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 212,75 US-Dollar platzieren. Kursziel 255,89 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Applied Materials Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3KFC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,41 - 2,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 189,4449 US-Dollar Basiswert: Applied Materials Inc. KO-Schwelle: 189,4449 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 217,53 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 255,89 US-Dollar Hebel: 7,67 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ5N7M Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,97 - 2,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 252,2153 US-Dollar Basiswert: Applied Materials Inc. KO-Schwelle: 252,2153 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 217,53 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,22 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

