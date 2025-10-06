Borussia Dortmund, Apex Critical Metals Registered & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Apex Critical Metals Registered
|+23,46 %
|Rohstoffe
|🥈
|NioCorp Developments
|+14,89 %
|Rohstoffe
|🥉
|DroneShield
|+13,81 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|Lenovo Group
|-3,14 %
|Hardware
|🟥
|Dr.Hoenle
|-3,24 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|Midea Group (H)
|-3,28 %
|Konsum
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|European Lithium
|Rohstoffe
|🥈
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥉
|Plug Power
|Erneuerbare Energien
|Xiaomi
|Hardware
|Mizuho Financial Group
|Finanzdienstleistungen
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Borussia Dortmund
|33
|Freizeit
|🥈
|Silber
|32
|Rohstoffe
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|27
|Pharmaindustrie
|InnoCan Pharma Corporation
|19
|Pharmaindustrie
|Tesla
|15
|Fahrzeugindustrie
|Critical Metals Corporation
|13
|Rohstoffe
Apex Critical Metals Registered
Wochenperformance: +58,33 %
Wochenperformance: +58,33 %
Platz 1
NioCorp Developments
Wochenperformance: +25,75 %
Wochenperformance: +25,75 %
Platz 2
DroneShield
Wochenperformance: +38,82 %
Wochenperformance: +38,82 %
Platz 3
Lenovo Group
Wochenperformance: -0,08 %
Wochenperformance: -0,08 %
Platz 4
Dr.Hoenle
Wochenperformance: -2,79 %
Wochenperformance: -2,79 %
Platz 5
Midea Group (H)
Wochenperformance: -2,75 %
Wochenperformance: -2,75 %
Platz 6
European Lithium
Wochenperformance: +139,04 %
Wochenperformance: +139,04 %
Platz 7
DroneShield
Wochenperformance: +38,82 %
Wochenperformance: +38,82 %
Platz 8
Plug Power
Wochenperformance: +63,10 %
Wochenperformance: +63,10 %
Platz 9
Xiaomi
Wochenperformance: +1,35 %
Wochenperformance: +1,35 %
Platz 10
Mizuho Financial Group
Wochenperformance: -4,69 %
Wochenperformance: -4,69 %
Platz 11
Metaplanet
Wochenperformance: +17,75 %
Wochenperformance: +17,75 %
Platz 12
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -1,94 %
Wochenperformance: -1,94 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +3,63 %
Wochenperformance: +3,63 %
Platz 14
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +25,96 %
Wochenperformance: +25,96 %
Platz 15
InnoCan Pharma Corporation
Wochenperformance: +24,51 %
Wochenperformance: +24,51 %
Platz 16
Tesla
Wochenperformance: -1,74 %
Wochenperformance: -1,74 %
Platz 17
Critical Metals Corporation
Wochenperformance: +120,87 %
Wochenperformance: +120,87 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte