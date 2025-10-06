    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMizuho Financial Group AktievorwärtsNachrichten zu Mizuho Financial Group
    Borussia Dortmund, Apex Critical Metals Registered & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Apex Critical Metals Registered +23,46 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥈 NioCorp Developments +14,89 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 DroneShield +13,81 % Sonstige Technologie Forum Nachrichten
    🟥 Lenovo Group -3,14 % Hardware Forum Nachrichten
    🟥 Dr.Hoenle -3,24 % Sonstige Technologie Forum Nachrichten
    🟥 Midea Group (H) -3,28 % Konsum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 European Lithium Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥈 DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten
    🥉 Plug Power Erneuerbare Energien Forum Nachrichten
      Xiaomi Hardware Forum Nachrichten
      Mizuho Financial Group Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      Metaplanet Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Borussia Dortmund 33 Freizeit Forum Nachrichten
    🥈 Silber 32 Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 Newron Pharmaceuticals 27 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      InnoCan Pharma Corporation 19 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Tesla 15 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      Critical Metals Corporation 13 Rohstoffe Forum Nachrichten




    Verfasst von Markt Bote
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Borussia Dortmund, Apex Critical Metals Registered & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.