    Aktie legt zu

    Hannover Rück hebt Dividendenziel an – künftig mehr Gewinn für Aktionäre

    Hannover Rück will seine Anteilseigner noch stärker am Erfolg beteiligen. Der Rückversicherer erhöht die Ausschüttungsquote deutlich und integriert die Sonderdividende künftig in die reguläre Zahlung.

    Hannover Rück hebt Dividendenziel an – künftig mehr Gewinn für Aktionäre
    Die Hannover Rück will ihre Aktionäre künftig noch großzügiger am Gewinn beteiligen. Der drittgrößte Rückversicherer der Welt kündigte an, die Ausschüttungsquote von bislang 46 Prozent des Nettogewinns auf rund 55 Prozent anzuheben.

    Vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung werde die neue Dividendenpolitik ab dem Geschäftsjahr 2025 gelten, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Bislang bestand die Ausschüttung aus einer regulären Dividende und einer Sonderdividende, die je nach Ergebnislage gezahlt wurde.

    Künftig sollen diese beiden Komponenten zusammengeführt werden – die bisherige Sonderdividende wird also Teil der regulären Ausschüttung. Damit will der Rückversicherer die Dividendenzahlungen planbarer und verlässlicher gestalten. Zusätzliche Sonderdividenden soll es nur noch in Ausnahmefällen geben.

    Für das abgelaufene Jahr hatte Hannover Rück insgesamt 9 Euro je Aktie ausgeschüttet, davon 2 Euro als Sonderdividende. Die neue Politik sieht vor, dass die Dividende mindestens auf dem Vorjahresniveau bleibt und langfristig weiter steigt.

    Der Hauptprofiteur der höheren Ausschüttungen ist die Muttergesellschaft Talanx, die rund 50,2 Prozent der Hannover-Rück-Aktien hält. Anleger reagierten positiv auf die Ankündigung: Die Aktie legte im vorbörslichen Handel bei Tradegate um rund 1 Prozent zu und notierte zuletzt bei etwa 257 Euro. Seit Jahresbeginn beträgt das Kursplus rund 4 Prozent.

    Mit dem Schritt unterstreicht die Hannover Rück ihre starke Bilanz und das Vertrauen in die nachhaltige Ertragskraft des Geschäfts. Für Investoren ist die neue Dividendenpolitik ein klares Signal: Die Anteilseigner rücken künftig noch stärker in den Mittelpunkt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

