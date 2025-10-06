Hannover Rück hebt Dividendenziel an – künftig mehr Gewinn für Aktionäre

Vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung werde die neue Dividendenpolitik ab dem Geschäftsjahr 2025 gelten, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Bislang bestand die Ausschüttung aus einer regulären Dividende und einer Sonderdividende, die je nach Ergebnislage gezahlt wurde.

Die Hannover Rück will ihre Aktionäre künftig noch großzügiger am Gewinn beteiligen. Der drittgrößte Rückversicherer der Welt kündigte an, die Ausschüttungsquote von bislang 46 Prozent des Nettogewinns auf rund 55 Prozent anzuheben.

Künftig sollen diese beiden Komponenten zusammengeführt werden – die bisherige Sonderdividende wird also Teil der regulären Ausschüttung. Damit will der Rückversicherer die Dividendenzahlungen planbarer und verlässlicher gestalten. Zusätzliche Sonderdividenden soll es nur noch in Ausnahmefällen geben.

Für das abgelaufene Jahr hatte Hannover Rück insgesamt 9 Euro je Aktie ausgeschüttet, davon 2 Euro als Sonderdividende. Die neue Politik sieht vor, dass die Dividende mindestens auf dem Vorjahresniveau bleibt und langfristig weiter steigt.

Der Hauptprofiteur der höheren Ausschüttungen ist die Muttergesellschaft Talanx, die rund 50,2 Prozent der Hannover-Rück-Aktien hält. Anleger reagierten positiv auf die Ankündigung: Die Aktie legte im vorbörslichen Handel bei Tradegate um rund 1 Prozent zu und notierte zuletzt bei etwa 257 Euro. Seit Jahresbeginn beträgt das Kursplus rund 4 Prozent.

Mit dem Schritt unterstreicht die Hannover Rück ihre starke Bilanz und das Vertrauen in die nachhaltige Ertragskraft des Geschäfts. Für Investoren ist die neue Dividendenpolitik ein klares Signal: Die Anteilseigner rücken künftig noch stärker in den Mittelpunkt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion