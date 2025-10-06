    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    AKTIE IM FOKUS

    225 Aufrufe 225 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex ziehen an auf Tradegate - Auftrag aus der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex-Aktien könnten 2021-Hoch erreichen.
    • Kurs auf Tradegate steigt um 0,7 % auf 22,72 Euro.
    • Aufträge aus Ukraine stärken Kurs, Favorit im MDax.
    AKTIE IM FOKUS - Nordex ziehen an auf Tradegate - Auftrag aus der Ukraine
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex könnten am Montag Kurs auf das Hoch seit dem Frühjahr 2021 nehmen. Über 23,44 Euro wäre es so weit.

    Am Morgenmorgen legte der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,7 Prozent auf 22,72 Euro zu, nachdem der Windkraftanlagen-Hersteller Aufträge aus der Ukraine über 189 Megawatt mitgeteilt hatte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    33.221,25€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.954,66€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit einer Kursverdopplung sind die Nordex-Aktien 2025 unter den Favoriten im MDax ./mis/stk

    Nordex

    +0,35 %
    +5,48 %
    +5,58 %
    +25,46 %
    +65,96 %
    +157,60 %
    +113,16 %
    -3,03 %
    +153,33 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 22,92 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,39 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Nordex ziehen an auf Tradegate - Auftrag aus der Ukraine Die Aktien von Nordex könnten am Montag Kurs auf das Hoch seit dem Frühjahr 2021 nehmen. Über 23,44 Euro wäre es so weit. Am Morgenmorgen legte der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,7 Prozent auf 22,72 …