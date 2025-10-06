AKTIE IM FOKUS
Redcare sehr fest nach Umsatzdaten
- Redcare Pharmacy-Aktien steigen um 4% auf 81,25 Euro.
- Umsatzdaten signalisieren Wendepunkt im dritten Quartal.
- Jahresziele bestätigt, Vertrauen nach Finanzvorstand-Abgang.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Montag positiv auf Umsatzdaten zum Quartal reagiert. Mit einem vorbörslichen Plus von 4 Prozent auf Tradegate auf 81,25 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss könnten sie das Zwischenhoch von Ende September testen.
Nach zwei Quartalen mit einer sukzessive nachlassenden Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies. Die Jahresziele habe die Online-Apotheke bestätigt und gehe damit von einem noch stärkeren Schlussquartal aus.
Nach dem überraschenden Abschied des Finanzvorstands sollten die Zahlen wieder für etwas Vertrauen am Markt sorgen./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 82,30 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +3,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 168,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -2,90 %/+153,40 % bedeutet.
