Ölpreise reagieren mit Anstieg auf jüngste Angebotserhöhung der Opec+

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben mit einem deutlichen Aufschlag auf die jüngste Angebotsausweitung der Opec+ reagiert. Die Erhöhung der Fördermenge ab November um täglich 137.000 Barrel (je 159 Liter) wurde am Markt als moderat eingestuft.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Montag zuletzt 65,37 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 81 Cent auf 61,69 Dollar.