Ölpreise reagieren mit Anstieg auf jüngste Angebotserhöhung der Opec+
- Ölpreise steigen nach Opec+-Angebotsausweitung.
- Fördermenge ab November um 137.000 Barrel erhöht.
- Markt sieht Erhöhung als moderat und stabilisierend.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben mit einem deutlichen Aufschlag auf die jüngste Angebotsausweitung der Opec+ reagiert. Die Erhöhung der Fördermenge ab November um täglich 137.000 Barrel (je 159 Liter) wurde am Markt als moderat eingestuft.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Montag zuletzt 65,37 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 81 Cent auf 61,69 Dollar.
Am Wochenende hatte das Ölkartell Opec+ unter Führung von Saudi-Arabien und Russland diesen Schritt bei einer Online-Sitzung beschlossen. Damit behält der Verbund seinen Kurs der vergangenen Monate bei, frühere Kürzungen der Tagesproduktion schrittweise wieder zurückzunehmen. Die Gruppe begründete den Schritt mit den "stabilen globalen Wirtschaftsaussichten" und niedrigen Öl-Lagerständen. Zur Opec+ gehören neben Saudi-Arabien und Russland auch Algerien, der Irak, Kasachstan, Kuwait, der Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Die Angebotsausweitung sei auf jeden Fall nicht überzogen hoch und sei am unteren Rand der Erwartungen einzuordnen, meinte Chris Weston, Analyst bei der Pepperstone Group. Den Preisanstieg bei Öl erklärt er mit taktischen Käufen von Händlern, die auf dem falschen Fuß erwischt worden seien./stk/mis
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---