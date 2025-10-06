Kirkstone Metals tritt in fortgeschrittene Verhandlungen zum Erwerb des Uranprojekts Key Lake ein

5. Oktober 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: KSM, FWB:VO0) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einem unabhängigen Verkäufer eine unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) abgeschlossen hat, um eine hundertprozentige (100 %) Beteiligung am Uranprojekt Key Lake Road („KLR“) im weltberühmten Athabasca-Becken in Saskatchewan zu erwerben.

Gemäß den Bedingungen der LOI kann Kirkstone vorbehaltlich einer Buy-out-Regelung seine Beteiligung am Projekt erwerben, indem das Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren eine Reihe von Barzahlungen tätigt, Explorationskosten übernimmt und eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von drei Prozent (3,0 %) gewährt. Die LOI sieht auch eine Due-Diligence-Phase vor, in der Kirkstone eine umfassende technische und rechtliche Prüfung des Projekts durchführen wird.

Über das Uranprojekt KLR

Das Uranprojekt KLR umfasst eine Fläche von etwa 5.521 Hektar entlang der Key Lake Road ca. 90 km südlich der Key Lake Mine und Mühle von Cameco, wo zwischen 1983 und 2002 über 209 Millionen Pfund Uran produziert wurden1. Die Liegenschaft befindet sich fast vollständig innerhalb der Wollaston Mudjatik Transition Zone (WMTZ), eines hoch produktiven Strukturkorridors, der auch die Uranlagerstätten Key Lake, Cigar Lake und McArthur River beherbergt.

Der Zugang zum Projekt ist über die Provinzstraße 914, die die Liegenschaft durchschneidet, hervorragend. Historische Explorationsarbeiten umfassen helikoptergestützte VTEM-Vermessungen, magnetische und IP-Vermessungen am Boden sowie Schürfungen und örtlich begrenzte Bohrprogramme, durch die mehrere vorrangige Bohrziele definiert wurden.

Zu den wichtigsten Punkten der bisherigen Arbeiten2 gehören:

- DD Zone: Sechs flache Bohrlöcher, die im Jahr 2023 niedergebracht wurden, ergaben eine anomale Urananreicherung mit besten Ergebnissen von 642 ppm Uran und 0,34 % Nickel, die in der Tiefe zunimmt.

- Highway Zone: Bei bodengeophysikalischen und mobilen Bohrarbeiten im Jahr 2015 wurde ein oberflächennaher Abschnitt mit 1,9 % U₃O₈ über 0,29 m identifiziert, der auf das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung hindeutet.