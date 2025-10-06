JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 822 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sehe Luft für weitere Kursgewinne, auch wenn die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters in den vergangenen zwei Monaten um fast die Hälfte zugelegt habe, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte verwies auf den robusten Geschäftszyklus bei Speicherchips, der erhebliches Wachstumspotenzial beinhalte./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 17:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 17:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 881,9EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1000
Kursziel alt: 822
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1000
Kursziel alt: 822
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte