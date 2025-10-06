    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding
    JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 822 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sehe Luft für weitere Kursgewinne, auch wenn die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters in den vergangenen zwei Monaten um fast die Hälfte zugelegt habe, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte verwies auf den robusten Geschäftszyklus bei Speicherchips, der erhebliches Wachstumspotenzial beinhalte./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 17:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 881,9EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sandeep Deshpande
    Analysiertes Unternehmen: ASML
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1000
    Kursziel alt: 822
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


