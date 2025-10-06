JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 822 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sehe Luft für weitere Kursgewinne, auch wenn die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters in den vergangenen zwei Monaten um fast die Hälfte zugelegt habe, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte verwies auf den robusten Geschäftszyklus bei Speicherchips, der erhebliches Wachstumspotenzial beinhalte./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 17:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 881,9EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1000

Kursziel alt: 822

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

