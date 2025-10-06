JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser senkte in einer am Montag vorliegenden Einschätzung seine Schätzungen für das Umsatzwachstum und die Gewinne des dänischen Pharmakonzerns in den kommenden Jahren. Er verwies auf die Vereinbarung von US-Konkurrent Pfizer mit der US-Regierung für günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid sowie das weiter abflachende Wachstum bei den Verschreibungszahlen für die Abnehmmittel Ozempic und Wegovy in den USA./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 51,20EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
