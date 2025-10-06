JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Angesichts bevorstehender Kapitalmarkttage der wichtigsten Zahlungsdienstleister dürften die Trends im dritten Quartal eher eine untergeordnete Rolle spielen, schrieb Hannes Leitner in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Adyen sieht er für das dritte Quartal ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1835

Kursziel alt: 1835

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

