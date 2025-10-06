    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    DAX tastet sich an Rekord heran – Nikkei feiert neue Regierungschefin

    Für den DAX hat in der vergangenen Woche eine starke Jahreszeit begonnen. Die Verkäufer scheinen aus dem Markt, dafür setzen sich die Käufer umso stärker durch.

    Für Sie zusammengefasst
    • DAX zeigt Stärke, Käufer dominieren den Markt.
    • US-Haushaltssperre könnte Zinssenkungen fördern.
    • Nikkei springt, Markt hofft auf Takaichis Politik.

    Trotz wochenlanger Gewinnmitnahmen ist der Index nicht nennenswert gefallen. Das deutet auf Stärke hin, die jetzt sichtbar wird. Der DAX hat in nur ein paar Tagen die Kursverluste von mehreren Wochen aufgeholt.

    Je länger die Haushaltssperre in den USA dauert, desto höher ist die Chance auf zwei Zinssenkungen noch vor Jahresende. Aktuell sind schlechte Nachrichten gute Nachrichten. Die privaten Wirtschaftsdaten, die den Markt noch erreichen, deuten zwar auf Schwäche am US-Arbeitsmarkt hin, aber zeigen keine ernsthaften Rezessionsrisiken. Damit kann der Markt gut leben, weil die Chance auf weitere Zinssenkungen der Fed gewahrt bleibt. Das Risiko ist hoch, dass dieser Shutdown Wochen dauern wird. Es wird auch der Zeitpunkt kommen, an dem der Markt sein Missfallen an der Länge der Haushaltssperre äußern wird. Aber dieser ist noch nicht erreicht.

    Der Nikkei in Tokio springt über fünf Prozent nach oben. Erwartete marktfreundliche politische Veränderungen ziehen internationale Investoren magnetisch an, weil die Bewertungen an der Wall Street mittlerweile in schwindelerregende Höhen gestiegen sind. Sanae Takaichi steht für eine marktfreundliche Politik in Japan. Wie bei ihrem Amtskollegen Shinzō Abe setzt der Markt jetzt auf einen Impuls für die japanische Wirtschaft. Auch die Abenomics waren anfangs sehr beliebt bei den Investoren, aber die Begeisterung kühlte mit der Zeit deutlich ab. Jetzt hofft man, dass Takaichi es besser macht.

    Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

