Neues Allzeithoch: Bitcoin durchbricht 125.000 US-Dollar!

Während der Kursanstieg rasant verlief, kam es auf der anderen Seite zu massiven Short-Liquidationen: Binnen einer Stunde wurden laut CoinGlass Positionen im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar zwangsaufgelöst. Über den gesamten Tag summierten sich die Verluste der Short-Spekulanten sogar auf über 200 Millionen US-Dollar.

Bitcoin erreichte in den frühen Handelsstunden am Sonntag ein neues Allzeithoch von über 125.000 US-Dollar. Damit setzte die größte Kryptowährung seinen beeindruckenden Aufwärtstrend im Jahr 2025 fort. Aktuell notiert Bitcoin wieder etwas tiefer bei 123.700 US-Dollar (Stand: 8:30 Uhr MESZ).

Nach Angaben von CoinGecko belief sich das Handelsvolumen in den vergangen 24h auf fast 50 Milliarden US-Dollar.

ETF-Zuflüsse als Turbo für die Bitcoin-Rallye

Ein wesentlicher Treiber des jüngsten Kurssprungs waren die massiven Kapitalzuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs. Nach Daten von SoSoValue verzeichneten die Fonds in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von 3,24 Milliarden US-Dollar – die zweithöchste Summe seit Einführung der Produkte im Januar 2024.

BlackRocks IBIT-ETF dominierte erneut den Markt und zog mit 1,8 Milliarden US-Dollar mehr als die Hälfte der gesamten Zuflüsse an. Der Fonds verwaltet mittlerweile ein Vermögen von über 96 Milliarden US-Dollar. Auf Platz zwei folgt Fidelitys FBTC mit 692 Millionen US-Dollar an wöchentlichen Zuflüssen.

"Die Nachfrage nach Bitcoin über regulierte Anlagevehikel zeigt, dass institutionelle Investoren die Kryptowährung zunehmend als strategischen Vermögenswert betrachten", sagte Noelle Acheson, Autorin des Newsletters Crypto Is Macro Now.

Makroökonomische Unsicherheit verstärken

Die Rallye fällt in eine Phase zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit. Der anhaltende US-Regierungsstillstand hat das Vertrauen in traditionelle Märkte geschwächt – und laut Marktbeobachtern Kapital in sogenannte "harte Assets" wie Gold und Bitcoin gelenkt.

"Jedes Mal, wenn das Vertrauen in Regierungen oder Banken sinkt, gewinnt Bitcoin an Attraktivität", erklärte Jeff Dorman, CIO bei Arca. "Die aktuelle politische Lähmung in Washington dürfte diese Dynamik weiter verstärken."

Auch die makroökonomischen Rahmenbedingungen spielen Bitcoin in die Karten. Die Inflationserwartungen steigen, die globalen Schulden nehmen zu, und die Aussicht auf niedrigere Zinsen sowie geldpolitische Lockerungen erhöhen die Liquidität an den Märkten. "Was gut für Gold ist, ist auch gut für Bitcoin", so Acheson weiter.

Analysten bleiben bullish – Standard Chartered sieht 200.000 US-Dollar

Während einige Händler nach dem Rekordhoch kurzfristige Gewinnmitnahmen beobachten, bleibt der längerfristige Ausblick positiv. Laut einer neuen Analyse von Standard Chartered erwartet das britische Institut, dass Bitcoin "in naher Zukunft auf mindestens 135.000 US-Dollar" steigen könnte – und bis Jahresende 200.000 US-Dollar erreichen dürfte.

"Das fundamentale Umfeld ist nach wie vor konstruktiv", sagte Geoff Kendrick, Leiter des Bereichs Digitale Assets bei Standard Chartered. "Die Kombination aus ETF-Zuflüssen, makroökonomischer Unsicherheit und wachsendem institutionellem Engagement spricht für weiter steigende Kurse."

Ausblick: Oktober traditionell bullish für Bitcoin

Historisch betrachtet gehört der Oktober zu den stärksten Monaten für Bitcoin. In den letzten zehn Jahren verzeichnete die Kryptowährung in diesem Zeitraum durchschnittliche Zugewinne von über 20 Prozent. Sollte sich dieses Muster fortsetzen, könnte das aktuelle Allzeithoch nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu deutlich höheren Kursen sein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!