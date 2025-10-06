    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ottobock am oberen Ende der Preisspanne erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Ottobock-Börsengang am 9. Oktober, Preis 66 Euro.
    • Platzierung überzeichnet, Gebote unter 66 Euro ausgeschlossen.
    • Marktkapitalisierung bei 4,2 Milliarden Euro erwartet.

    DUDERSTADT (dpa-AFX) - Die Aktien des Prothesenhersteller Ottobock werden bei dem für den 9. Oktober geplanten Börsengang am oberen Ende der Preisspanne von 62,00 bis 66,00 Euro erwartet. Die Platzierung sei überzeichnet und Gebote unter 66 Euro dürften wohl nicht zum Zuge kommen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eingesehene Unterlagen. Damit würde das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von rund 4,2 Milliarden Euro kommen.

    Ausgegeben werden rund 1,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie rund 9,1 Millionen bestehende Aktien des bisherigen Eigentümers, der Näder Holding. Hinzu kommen weitere 1,6 Millionen Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) - ebenfalls aus dem Bestand des bisherigen Eigentümers. Bei vollständiger Platzierung läge der Streubesitz bei rund 19 Prozent./err/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
