Readcrest Capital AG: Zwei neue Wandelanleihen ohne Bezugsrecht
Investitionen sind der Motor der Wirtschaft. Readcrest Capital AG startet mit zwei neuen Wandelschuldverschreibungen, um Immobilienprojekte voranzutreiben und Investoren neue Chancen zu bieten.
- Readcrest Capital AG gibt zwei Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus.
- Eine Pflichtwandelanleihe im Gesamtbetrag von 29 Millionen Euro wird an Midgard und CFS ausgegeben, die Immobilienprojekte einbringen.
- Der Wandlungspreis der Pflichtwandelanleihe beträgt anfänglich 1,20 Euro und kann unter bestimmten Bedingungen angepasst werden.
- Eine Wandelanleihe im Betrag von 5 Millionen Euro wird an einen Ankerinvestor ausgegeben, mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 5 %.
- Die Wandelanleihe ermöglicht die Umwandlung in bis zu 2.777.777 Aktien zu einem Preis von 1,80 Euro ab dem zweiten Jahr.
- Der Emissionserlös soll hauptsächlich zur Finanzierung von Immobilienprojektentwicklungen verwendet werden.
