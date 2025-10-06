    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    IFR-Studie 09/2025 / Robotik wächst rasant - robominds setzt auf Intelligenz statt Stückzahlen

    München (ots) - Die jüngsten Zahlen der International Federation of Robotics
    (IFR) belegen eindrucksvoll: Die weltweite Nachfrage nach Industrierobotern hat
    sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Allein 2024 wurden laut
    IFR über 542.000 neue Einheiten installiert - damit sind heute insgesamt fast
    4,7 Millionen Roboter in den Fabriken im Einsatz. Diese Dynamik zeigt, dass
    Robotik längst kein Nischenthema mehr ist, sondern die industrielle
    Wertschöpfung weltweit prägt.

    Robominds entwickelt seit fast 10 Jahren KI-Robotik-Lösungen im Bereich
    Logistik, Lab Automation und Montage. Für sie ist dieses Wachstum ein klarer
    Hinweis: Die Robotik steht an einem Wendepunkt. Immer mehr Roboter werden
    installiert - doch damit steigt auch die Komplexität der Aufgaben, die sie
    bewältigen müssen. Reine Stückzahlen reichen nicht aus, um die steigenden
    Anforderungen in Industrie und Logistik zu erfüllen. Entscheidend ist, dass
    Roboter flexibel reagieren, auch unter unvorhergesehen Umständen präzise
    leisten, und eigenständig Entscheidungen treffen können. Genau deshalb liegt die
    Zukunft der Automatisierung nicht allein in mehr Robotern, sondern in
    intelligenteren Robotern.

    "Bei robominds sehen wir den globalen Robotik-Boom als Bestätigung, dass wir mit
    unserer Arbeit am Puls der Zeit sind. Entscheidend für die Zukunft ist nicht die
    Masse an Robotern, sondern ihre Intelligenz - und genau dafür stehen wir." -
    Tobias Rietzler, CEO robominds

    Gerade die Logistik erweist sich dabei als Wachstumsmotor: Während die
    Automobilbranche mit strukturellen Schwächen kämpft, wächst der Bedarf in der
    Logistik kontinuierlich. Variantenvielfalt, Zeitdruck und unvorhersehbare
    Situationen prägen den Alltag, wie in so vielen Branchen - und machen
    intelligente Robotik zum Schlüssel für die Zukunft. Anwendungsfelder wie das
    taktile Fügen zeigen darüber hinaus, wohin die Entwicklung geht: Technologien,
    die heute beispielsweise für mehr Präzision und Flexibilität in automatisierten
    Montagsprozessen entstehen, ebnen zugleich den Weg dafür, dass humanoide Roboter
    künftig komplexe Aufgaben im direkten menschlichen Umfeld übernehmen können.

    Pressekontakt:

    Suzan Imhoff
    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    Tel: +49 89 200 657 99-0
    E-Mail: si@robominds.de
    Bei Rückfragen sowie für weitere Zitate und Interviews stehen wir jederzeit
    gerne zur Verfügung.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175932/6131434
    OTS: robominds GmbH




